Εικόνες- σοκ από την κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Πληροφορίες για 2 τραυματίες και 5 εγκλωβισμένους- Δείτε βίντεο

Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου στο Ικόνιο δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί- Πλάνα στα οποία αποτυπώνεται το κτίριο να πέφτει σαν χάρτινη κατασκευή

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στο Ικόνιο της Τουρκίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άτομα να παγιδευτούν στα ερείπια, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και τα πλάνα στα οποία αποτυπώνεται το κτίριο να πέφτει σαν χάρτινη κατασκευή, σοκάρουν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η επιτυχής εκτέλεση της έρευνας και διάσωσης. Οι ομάδες κάνουν τη δουλειά τους» είπε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

