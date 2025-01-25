Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία

Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στο Ικόνιο της Τουρκίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άτομα να παγιδευτούν στα ερείπια, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και τα πλάνα στα οποία αποτυπώνεται το κτίριο να πέφτει σαν χάρτινη κατασκευή, σοκάρουν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Search and rescue efforts continue at the collapsed building in Konya, Turkey.pic.twitter.com/4QYNFlhLP3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 24, 2025

«Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η επιτυχής εκτέλεση της έρευνας και διάσωσης. Οι ομάδες κάνουν τη δουλειά τους» είπε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binaya ilişkin açıklama



❝Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir❞https://t.co/PXC4pSnNnf pic.twitter.com/eYBbZeOYCF — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 24, 2025

Πηγή: skai.gr

