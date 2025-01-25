Σάο Πάολο: Αντιμέτωπο με βροχοπτώσεις δεκαετιών

Τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις εδώ και δεκαετίες βιώνει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Βίντεο από σταθμό του μετρό αποτυπώνει τον εγκλωβισμό πολιτών στο σημείο.

Τοπικά ΜΜΕ λένε ότι τέτοια ύψη βροχής είναι πρωτόγνωρα για τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Essa é pra quem disse que São Paulo não tem praia pic.twitter.com/kfFvJyhLOR — dora metrozeira (@oisarubbi) January 24, 2025

Estação Jardim São Paulo do Metro 😯pic.twitter.com/jeDkD2V7uo — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) January 24, 2025

Πηγή: skai.gr

