Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντιμέτωπο με βροχοπτώσεις δεκαετιών το Σάο Πάολο

Βίντεο από σταθμό του μετρό αποτυπώνει τον εγκλωβισμό πολιτών στο σημείο.

Σάο Πάολο: Αντιμέτωπο με βροχοπτώσεις δεκαετιών

Τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις εδώ και δεκαετίες βιώνει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Βίντεο από σταθμό του μετρό αποτυπώνει τον εγκλωβισμό πολιτών στο σημείο.

Τοπικά ΜΜΕ λένε ότι τέτοια ύψη βροχής είναι πρωτόγνωρα για τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark