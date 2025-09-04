Λογαριασμός
Συλλυπητήρια ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν για τα θύματα στη Λισαβόνα

 Την αλληλεγγύη της στα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη την κοινότητα στη Λισαβόνα εξέφρασε επίσης η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μετσόλα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την τραγωδία στη Λισαβόνα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Με θλίψη έμαθα για τον εκτροχιασμό του διάσημου Elevador da Glória», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

Εξάλλου, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε: «Η Ευρώπη εκφράζει την αλληλεγγύη της στα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη την κοινότητα στη Λισαβόνα»

