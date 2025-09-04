Συλλυπητήρια ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν για τα θύματα στη Λισαβόνα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την τραγωδία στη Λισαβόνα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Με θλίψη έμαθα για τον εκτροχιασμό του διάσημου Elevador da Glória», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Εξάλλου, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε: «Η Ευρώπη εκφράζει την αλληλεγγύη της στα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη την κοινότητα στη Λισαβόνα»

Πηγή: skai.gr

