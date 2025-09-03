Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf September 3, 2025

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το τελεφερίκ, που μεταφέρει επιβάτες σε λόφο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σχεδόν κατεστραμμένο, ενώ διασώστες ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το τελεφερίκ Γκλόρια, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 42 επιβατών, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρησιμοποιείται ευρέως από τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

