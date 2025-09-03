Λογαριασμός
Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 20 τραυματίες

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το τελεφερίκ, που μεταφέρει επιβάτες σε απότομη ανηφόρα της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σχεδόν κατεστραμμένο

UPDATE: 21:10
Τελεφερίκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το τελεφερίκ, που μεταφέρει επιβάτες σε λόφο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σχεδόν κατεστραμμένο, ενώ διασώστες ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το τελεφερίκ Γκλόρια, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 42 επιβατών, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρησιμοποιείται ευρέως από τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

