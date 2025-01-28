Πριν επιλεγεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ χαρακτήριζε τα εμβόλια κατά του κορονοϊού ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Ο οργανισμός Children’s Health Defense, του οποίου ηγείτο μέχρι το 2023, συνέδεε τα εμβόλια με τον αυτισμό, ενώ υποστήριζε ότι δεν είχαν ποτέ δοκιμαστεί σωστά.

Όσον αφορά τις αμβλώσεις, ο Κένεντι είχε γράψει τον Μάιο ότι εμπιστεύεται τις γυναίκες να λαμβάνουν μόνες τις αποφάσεις τους, προσθέτοντας όμως ότι η διαδικασία της κύησης δεν θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου το μωρό να μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας.

Τώρα όμως, λίγο πριν την εμφάνισή του ενώπιον της Γερουσίας που θα εγκρίνει τον διορισμό του στη θέση του υπουργού Υγείας, οι απόψεις του φαίνεται να έχουν αλλάξει και να έχουν προσαρμοστεί περισσότερο σε αυτές των πολιτικών που καλείται να «κερδίσει» για να του αναθέσουν το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας.

Μετά τη συνάντηση που είχε τον Δεκέμβριο με τον Κένεντι, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάρκγουεϊν Μάλιν δήλωσε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι «υποστηρίζει 100% το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας».

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα σε ανάρτησή του υποστήριξε επίσης ότι ο Κένεντι «γνωρίζει καλά τις παραδοσιακές θέσεις των Ρεπουμπλικανών εντός της υπηρεσίας για τις πολιτικές υπέρ της ζωής, και εκτιμά ότι θα συνεχίσει αυτήν την παράδοση».

Ο δε γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μισούρι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Κένεντι «δήλωσε πως όλοι οι υφιστάμενοί του στο υπουργείο Υγείας θα είναι υπέρ της ζωής», όρο που οι συντηρητικοί χρησιμοποιούν για τους πολέμιους των αμβλώσεων.

Ο Κένεντι, δικηγόρος με ειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο και χωρίς κανένα υπόβαθρο σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας ή την ιατρική, αναδείχθηκε σε μια από τις ισχυρότερες φωνές του αντιεμβολιαστικού κινήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τελευταία όμως έχει αμβλύνει τη ρητορική του και έχει πάρει πίσω κάποιες προηγούμενες δηλώσεις του, επισημαίνοντας σε συνεντεύξεις του ότι «δεν πρόκειται να στερήσουμε την πρόσβαση στα εμβόλια σε κανέναν».

Πέρυσι, υιοθέτησε επίσης μια πιο ήπια θέση όσον αφορά τις αμβλώσεις. Αρχικά υποστήριζε τις αμβλώσεις ακόμη για τα τελειόμηνες εγκυμοσύνες. Λίγες ημέρες αργότερα, διευκρίνισε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων και από εκεί και μετά να απαγορεύεται».

Οι απόψεις του αυτές καθιστούν αμφίβολη την επικύρωση του διορισμού του, καθώς επιφανείς Ρεπουμπλικανοί έχουν αμφισβητήσει τις θέσεις του. Ο Ρεπουμπλικανός Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα, που είναι και γιατρός στο επάγγελμα, έχει δηλώσει ότι ο Κένεντι κάνει «λάθος» για τα εμβόλια, ενώ ο πρώην επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, που είχε περάσει πολιομυελίτιδα, έχει πει ότι «οι προσπάθειες να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη του κοινού σε αποδεδειγμένες θεραπείες δεν στερούνται απλώς επιχειρημάτων - είναι επικίνδυνες».

Και άλλες θέσεις του όμως έχουν αμφισβητηθεί, όπως η πρόθεσή του να απαγορεύσει τη χρήση φθορίου στα δημόσια αποθέματα νερού, η άποψή του υπέρ της κατανάλωσης νωπού γάλακτος, παρά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, κ.ά.

Για αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή Προστασίας της Υγείας συγκέντρωσε περισσότερες από 15.000 υπογραφές γιατρών που αντιτίθενται στην υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για τη θέση του υπουργού Υγείας.

«Ο διορισμός του αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια των ασθενών μας και του κοινού γενικότερα», αναφέρεται στην επιστολή. «Ως γιατροί, είμαστε εξοργισμένοι με αυτόν τον διορισμό και καλούμε τη Γερουσία να δράσει άμεσα», προσθέτουν οι γιατροί που συνυπογράφουν την επιστολή.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να επικυρωθεί ο διορισμός του Κένεντι στο τιμόνι του υπουργείου Υγείας θα πρέπει να λάβει το ΟΚ από δύο επιτροπές της Γερουσίας, με τις σχετικές ακροάσεις να έχουν προγραμματιστεί στις 29 και 30 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, αύριο θα γίνει η ακρόαση του Κένεντι από την Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας και μεθαύριο θα βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής Υγείας, Εκπαίδευσης, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας. Εάν και οι δύο Επιτροπές εγκρίνουν τον διορισμό του, θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας στην Ολομέλεια του σώματος, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλεονέκτημα έξι εδρών.





Πηγή: skai.gr

