Μπορεί ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι να βάλει σε.. δίαιτα τους Αμερικάνους;

Οι Αμερικάνοι σίγουρα δε φημίζονται για τον υγιεινό τρόπο ζωής τους. Ωστόσο, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι έχει βάλει στόχο να αλλάξει τον τρόπο που τρώνε και πίνουν οι Αμερικανοί.

Από τις βαφές στα δημητριακά Fruit Loops μέχρι τα σπορέλαια σε κοτομπουκιές, ο Κένεντι - τον οποίο επέλεξε ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ για να ηγηθεί του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHHS) - έχει μιλήσει εδώ και καιρό ενάντια στα συστατικά που λέει ότι βλάπτουν την υγεία των Αμερικανών.

«Προδίδουμε τα παιδιά μας αφήνοντας τις [διατροφικές] βιομηχανίες να τα δηλητηριάζουν», είπε ο Κένεντι σε συγκέντρωση τον Νοέμβριο.

«Αυτό που προτείνει είναι να αναλάβει τη βιομηχανία τροφίμων», είπε η πρώην καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Μάριον Νεστλέ. «Θα τον υποστηρίξει ο Τραμπ σε αυτό; Θα το πιστέψω όταν το δω».

Σύμφωνα με το BBC, ο Κένεντι θεωρείται από πολλούς ως αμφιλεγόμενη επιλογή, δεδομένης της ιστορίας του να κάνει αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την υγεία, συμπεριλαμβανομένου ότι τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν αυτισμό και ότι η τεχνολογία wifi προκαλεί καρκίνο.

Ωστόσο, ορισμένες από τις ιδέες του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχουν βρει υποστήριξη από ειδικούς στον τομέα της υγείας, νομοθέτες και ενδιαφερόμενους καταναλωτές - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Δημοκρατικών.

Ο Κένεντι «θα βοηθήσει να γίνει η Αμερική ξανά υγιής, ανακινώντας το HHS και η FDA», έγραψε ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, χαιρετίζοντας την υποψηφιότητά του.

Κάνοντας την Αμερική υγιή ξανά

Πριν από τις εκλογές, ο Κένεντι - πρώην Δημοκρατικός - πρόσφερε αρκετές ιδέες για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών υπό το σύνθημά του «Κάνε την Αμερική υγιή ξανά».

Έχει υποστηρίξει συχνά την εξάλειψη των εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων - προϊόντων που έχουν τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνουν πρόσθετα λίπη, άμυλα και σάκχαρα, όπως κατεψυγμένες πίτσες, πατατάκια και δημητριακά πρωινού με ζάχαρη, που συνδέονται με προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης.

Στοχεύει κυρίως στα σχολικά γεύματα, λέγοντας στο Fox News: «Έχουμε μια γενιά παιδιών που κολυμπούν σε μια τοξική σούπα αυτή τη στιγμή».

Επίσης, ο Κένεντι θα επιβλέπει της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), η οποία έχει πάνω από 18.000 υπαλλήλους. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί να απολύσει όλους τους υπαλλήλους που όπως λέει αποτελούν μέρος ενός «διεφθαρμένου συστήματος».

«Υπάρχουν ολόκληρα τμήματα, όπως το τμήμα διατροφής στην υπηρεσία FDA… που πρέπει να φύγουν, που δεν κάνουν τη δουλειά τους», είπε ο Κένεντι στο MSNBC αυτόν τον μήνα.

Έχει πιέσει επίσης για να μην υπάρχουν πια βαφές στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου Νο. 3, και άλλα πρόσθετα που απαγορεύονται σε άλλες χώρες.

Ο πρώην Δημοκρατικός έχει επίσης ασχοληθεί με το φθόριο στο πόσιμο νερό, το οποίο λέει ότι πρέπει να απαγορευτεί εντελώς, και το νωπό γάλα, το οποίο πιστεύει ότι έχει οφέλη για την υγεία παρά τον αυξημένο κίνδυνο βακτηριακής μόλυνσης.

Τι λένε τα στοιχεία

Αρκετοί εμπειρογνώμονες δημόσιας υγείας στέκονται πίσω από τον στόχο του Κένεντι να αντιμετωπίσει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία λένε ότι οι Αμερικάνοι τρώνε σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από πολλές άλλες χώρες.

«Είναι απλά συναρπαστικό να ακούς κάποιον να υποστηρίζει ότι κάνει κάτι για τη χρόνια νόσο», είπε η κυρία Νεστλέ.

Η FDA από την πλευρά της απέρριψε τον ισχυρισμό του Κένεντι ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν χιλιάδες πρόσθετα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας εκπρόσωπος είπε ότι είναι απαραίτητο «να σκάψουμε βαθύτερα και να κατανοήσουμε το πλαίσιο πίσω από τους αριθμούς» συγκρίνοντας τους κανονισμούς των ΗΠΑ και της ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες.

Μπορεί να το αλλάξει;

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των τροφίμων, αν και αποτελούν επί μακρόν μέρος της συζήτησης για τη δημόσια υγεία, θα μπορούσαν απλώς να είναι μη ρεαλιστικές τόσο πολιτικά όσο και γραφειοκρατικά, είπαν ορισμένοι ειδικοί.

«Είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι αφήνει να περάσει», είπε ο Δρ Λούρι. «Αυτές είναι πραγματικές προκλήσεις και θα συναντήσετε την αντίθεση του κλάδου σε κάθε βήμα».

Πρώτον, η FDA δεν έχει εξουσία σχετικά με τη σύλληψη όλων των «υπερεπεξεργασμένων τροφίμων», είπαν αρκετοί πρώην αξιωματούχοι στο BBC.

Όπως είπαν, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη. Τόσο το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ όσο και η FDA ρυθμίζουν τη βιομηχανία τροφίμων. Η FDA δε θεσπίζει τους κανόνες - εφαρμόζει πολιτικές που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο και εργάζεται για τον περιορισμό των ανθυγιεινών τροφίμων επιβάλλοντας όρια και επισημαίνοντας ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως το νάτριο και τα κορεσμένα λίπη.

Θα αντιμετωπίσει επίσης αντιδράσεις της βιομηχανίας για προτάσεις για την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που χρησιμοποιούνται συνήθως από Αμερικανούς αγρότες, δήλωσαν πρώην αξιωματούχοι της FDA.

«Οι επιχειρήσεις θα παραπονεθούν», είπε η Rosalie Lijinsky, πρώην στέλεχος της FDA επί 33 χρόνια.

Αρκετές ομάδες της βιομηχανίας τροφίμων συναντήθηκαν με νομοθέτες πριν από τον διορισμό του Κένεντι αυτόν τον μήνα για να ασκήσουν πιέσεις εναντίον του, ανέφερε το Politico τον περασμένο μήνα.

Ο δρόμος για την αλλαγή

Ο Κένεντι θα μπορούσε ακόμα να εργαστεί εντός των υφιστάμενων ρυθμιστικών πλαισίων των ΗΠΑ για τη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων της Αμερικής, δήλωσαν πρώην αξιωματούχοι.

Η κυρία Νεστλέ είπε ότι ο Κένεντι θα μπορούσε να πάρει εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα τροποποιώντας τις Διατροφικές Κατευθυντήριες γραμμές των ΗΠΑ, οι οποίες θέτουν διατροφικά πρότυπα για τη βιομηχανία όπως επίσης και για τα προγράμματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μεσημεριανών και των στρατιωτικών γευμάτων.

«Έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία τροφίμων», είπε η κυρία Νεστλέ. «Αυτό θα έκανε μεγάλη διαφορά».

Ωστόσο, αξιωματούχοι και ειδικοί σε θέματα διατροφής εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα μέσα με τα οποία ο Κένεντι πρότεινε να εφαρμόσει την ατζέντα του, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης των διατροφολόγων του FDA.

Πηγή: skai.gr

