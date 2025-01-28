Η Γαλλία πρότεινε να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία - Το απέρριψε η Δανία

Η Γαλλία συζήτησε με τη Δανία την αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία ως απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Μπαρό είπε σε συνέντευξή του στο γαλλικό ραδιόφωνο Sud ότι η Γαλλία «άρχισε να συζητά την ανάπτυξη στρατευμάτων με τη Δανία», αλλά ότι η «Δανία δεν επιθυμεί» να προχωρήσει στην ιδέα.

Τα σχόλια του Μπαρό έγιναν την ώρα που η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν πραγματοποιούσε περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συγκεντρώσει την υποστήριξη των συμμάχων απέναντι στις απειλές του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προβεί επανειλημμένως σε διεκδικήσεις του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία ή οικονομικό εξαναγκασμό για να το πάρει από τη Δανία.

Η Φρεντέρικσεν βρέθηκε στο Βερολίνο και το Παρίσι την Τρίτη το πρωί για να μιλήσει με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αντίστοιχα, και πρόκειται να συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Εάν η Δανία ζητήσει βοήθεια, η Γαλλία θα είναι εκεί», είπε. «Τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι κυρίαρχα είτε είναι βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά... κανένας δεν επιτρέπεται να τα βάζει με τα σύνορά μας».

Ο Μπαρό είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, οι ομόλογοί του εξέφρασαν την «πολύ ισχυρή υποστήριξή τους» στην Κοπεγχάγη και «ήταν έτοιμοι να εξετάσουν την αποστολή στρατευμάτων» εάν χρειαστεί.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στη Γροιλανδία. «Δεν θα συμβεί, οι άνθρωποι δεν εισβάλλουν σε εδάφη της ΕΕ», είπε.



Πηγή: skai.gr

