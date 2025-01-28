Δανία: «Ο Τραμπ δεν θα πάρει τη Γροιλανδία» δηλώνει κατηγορηματικά ο ΥΠΕΞ

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών απέκλεισε σήμερα Τρίτη κάθε ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, απέναντι στις επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της σκανδιναβικής χώρας.

«Ο Τραμπ δεν θα πάρει τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία είναι η Γροιλανδία, και ο λαός της Γροιλανδίας είναι ένας λαός που προστατεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο», διεμήνυσε σε δημοσιογράφους ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Αυτός είναι επίσης ο λόγος που δηλώνουμε επανειλημμένα ότι στο τέλος η Γροιλανδία είναι αυτή που αποφασίζει για την κατάσταση στη Γροιλανδία».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε νωρίτερα μετά από συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν έχουν υποστηρίξει πλήρως τη διατήρηση του σεβασμού των διεθνών συνόρων όπως μεταδίδει το Reuters.

«Το σαφές μήνυμα από φίλους στις σκανδιναβικές χώρες και στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, είναι ότι πρέπει φυσικά να υπάρχει σεβασμός για τα εδάφη και την κυριαρχία των κρατών. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διεθνή κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε η πρωθυπουργός της Δανίας στον τηλεοπτικό σταθμό TV2.

Οι δηλώσεις της έρχονται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την επιθυμία του να έχει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής του Βασιλείου της Δανίας.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

