Γαλλία: «Οποιοσδήποτε εκτοπισμός Παλαιστινίων θα ήταν απαράδεκτος»

Έντονα αντέδρασε το Παρίσι στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο εκτοπισμός Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν απαράδεκτος και σε αντίφαση με τη λύση των δύο κρατών.

«Κάθε εκτοπισμός πληθυσμού στη Γάζα είναι απαράδεκτος», δηλώνει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών. «Θα συνιστούσε όχι μόνο σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά επίσης μεγάλο εμπόδιο για τη λύση των δύο κρατών και παράγοντα αποσταθεροποίησης των στενών μας εταίρων που είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία».

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε δηλώσει στο Sud-Radio ότι «οι γειτονικές χώρες, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, δηλώνουν ανέκαθεν ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετες» στη μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας προς τις χώρες τους.

«Χρειάζεται μία λύση δύο κρατών» για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. «Και ο εκτοπισμός, αν μπορώ να το πω, των Παλαιστινίων στις γειτονικές χώρες, αυτό μου φαίνεται ασύμβατο με τη λύση αυτή», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε το Σάββατο σε σχέδιο «για το συγύρισμα» στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά των Παλαιστινίων από τον θύλακα στην Αίγυπτο και την Ιορδανία. Και αυτό «διότι θέλει να τους δει να ζουν χωρίς βία», όπως δήλωσε χθες.

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Χαμάς και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαμχούντ Αμπάς καταδίκασαν την πρόταση του Τραμπ, καθώς άρχισε η δεύτερη εβδομάδα της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ σήμερα το Κατάρ επανέλαβε ότι υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.