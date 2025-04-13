Εν μέσω εμπορικού πολέμου με την Κίνα που έχει προκαλέσει πανικό στις χρηματαγορές, οι ΗΠΑ αναθεώρησαν τη θέση τους εξαιρώντας τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάποια άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα που εισάγονται κυρίως από την Κίνα, από τους πρόσφατους «αμοιβαίους» δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα σε τεχνολογικές εταιρίες, όπως η Apple, που βασίζονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Σε υπηρεσιακή ενημέρωσή της, η αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων δημοσιοποίησε κατάλογο με συγκεκριμένους κωδικούς που εξαιρούνται από τους δασμούς εισαγωγών, με αναδρομική ισχύ από τις 5 Απριλίου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται 20 κατηγορίες προϊόντων, όπως ο κωδικός 8471 που αφορά όλους τους υπολογιστές, laptops, σκληρούς δίσκους και την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων. Περιλαμβάνονται επίσης συσκευές ημιαγωγών, εξοπλισμός, τσιπ μνήμης και επίπεδες οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στην ενημέρωση αυτή δεν δόθηκε κάποια εξήγηση για την απόφαση αυτή, αλλά η εξαίρεση δίνει ανάσα στους Αμερικανούς καταναλωτές που κινδυνεύουν να δουν τις τιμές αυτών των δημοφιλών προϊόντων να εκτοξεύονται στα ύψη. Θα ωφελήσει επίσης τους κολοσσούς της τεχνολογίας όπως η Apple, που κατασκευάζει τα iPhone και άλλα κορυφαία προϊόντα της στην Κίνα, και η Dell Technologies. Τα προϊόντα που εξαιρούνται αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% των αμερικανικών εισαγωγών από την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων των ΗΠΑ που επικαλέστηκε ο ειδικός ερευνητής σε θέματα Κίνας Τζεράρντ ΝτιΠίπο.

Ερωτηθείς χθες για τους λόγους που οδήγησαν στις εξαιρέσεις και τα σχέδια για τους ημιαγωγές, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους: «Θα σας δώσω αυτή την απάντηση τη Δευτέρα. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος τη Δευτέρα».

Ο Νταν Ιβς, αναλυτής της Wedbush Securities, δήλωσε ότι η ανακοίνωση είναι η πιο θετική είδηση που θα μπορούσε να ακούσει κάποιος αυτό το σαββατοκύριακο.

«Υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα και μεταβλητότητα με αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα…Οι μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας, όπως η Apple, η Nvidia, η Microsoft και η ευρύτερη τεχνολογική βιομηχανία μπορεί να πάρει μια μεγάλη ανάσα αυτό το σαββατοκύριακο προς Δευτέρα», ανέφερε ο Ιβς σε σημείωμά του.

Οι εξαιρέσεις υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση του Τραμπ αρχίζει να αντιλαμβάνεται ολοένα και πιο πολύ τις επιπτώσεις που οι δασμοί μπορούν να έχουν στους καταναλωτές. Ακόμα και με χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή 54% στις κινεζικές εισαγωγές, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η τιμή ενός κορυφαίου μοντέλου iPhone της Apple μπορεί να αυξηθεί στα 2.300 δολάρια από τα 1.599 δολάρια. Με δασμολογικό συντελεστή στο 125%, οικονομολόγοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε ουσιαστικά να μπει φρένο στο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας.

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα ήταν το βασικό εισαγόμενο προϊόν των ΗΠΑ από την Κίνα το 2024, συνολικού ύψους 41,7 δισεκ. δολαρίων, με τα laptops κινεζικής κατασκευής να έρχονται δεύτερα, στα 33,1 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με την αμερικανική στατιστική υπηρεσία. Η Apple πρόσφατα ναύλωσε εμπορευματικά αεροσκάφη για να μεταφέρει 600 τόνους iPhones, ή περίπου 1,5 εκατ. κινητά τηλέφωνα, στις ΗΠΑ από την Ινδία, αφότου αύξησε την παραγωγή της εκεί σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους δασμούς του Τραμπ.

