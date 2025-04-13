Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες με συγκεκριμένους συμμάχους, ενώ αφήνουν τις περισσότερες χώρες που πλήττονται από τους δασμούς του στο σκοτάδι σχετικά με το τι θέλει ο πρόεδρος από αυτές.

Η κυβέρνηση ξεκινά ένα τρομακτικό σπριντ συνομιλιών με περισσότερες από 70 χώρες σε 90 ημέρες, με το χρηματιστήριο να ανεβοκατεβαίνει λόγω της μεγάλης αβεβαιότητα που υπάρχει αλλά και της έντονης ανησυχίες πως οι πολιτικές του Τραμπ θα οδηγήσουν σε ύφεση παρά σε ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με πολύ λίγες προς το παρόν χώρες όπως Βιετνάμ, Ινδία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία δίνοντας προτεραιότητα στους στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους για την αντιμετώπιση της Κίνας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο Politico δύο άτομα που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο και τα οποία θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, στρατηγική που την επιβεβαίωσε και αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες χώρες έχουν «κολλήσει», περιμένοντας την προσοχή της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου — και όλα αυτά πληρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγών στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Ο Τραμπ «πάγωσε» ορισμένους από τους υψηλότερους δασμούς του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα χθες Σάββατο εξαίρεσαι από τους δασμούς ορισμένα ηλεκτρονικά είδη που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως smartphones, οι οθόνες υπολογιστών και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Έρευνα του Politico σε περισσότερες από 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πέντε βασικών εμπορικών εταίρων της Ασίας, υπέδειξε σύγχυση σχετικά με την προσέγγιση της κυβέρνησης.

«Δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλει η κυβέρνηση Τραμπ», είπε ένας διπλωμάτης από μια ασιατική χώρα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μας έχουν πει κυριολεκτικά τίποτα», είπε ένας άλλος αξιωματούχος που εκπροσωπεί μια ασιατική χώρα.

Η πρώιμη εστίαση σε ασιατικές χώρες με δεσμούς με την Κίνα αντανακλά τον στόχο της κυβέρνησης να περιορίσει, όπως λέει, παράνομες αποστολές μεγάλης κλίμακας, ξεπλένοντας ουσιαστικά κινεζικά προϊόντα μέσω τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Βιετνάμ και της Καμπότζης.

Διπλωμάτες στις πρεσβείες δύο βασικών εμπορικών εταίρων της Ασίας δήλωσαν ότι το προσωπικό τους βοηθάει στο να υπάρξει σύνδεση μεταξύ του Λευκού Οίκου και εμπορικών αξιωματούχων των χωρών όπου κατάγονται.

«Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοί μου προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις» για συνομιλίες, είπε ένας από αυτούς τους διπλωμάτες.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα είναι σε θέση να συνάψει συμφωνία με κάθε χώρα μέχρι την προθεσμία που επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ για το πότε θα επανέλθουν σε ισχύ οι λεγόμενοι αμοιβαίοι δασμοί. Αυτό αφήνει ένα ευρύ φάσμα χωρών να έρχονται αντιμέτωπες με έναν δασμό 10% που είναι πιθανό να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία και να πιέσει τα έθνη που εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, ακόμα κι αν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία.

Οι ΗΠΑ έχουν επισημάνει ότι η απόφαση του Ισραήλ να εξαλείψει τους δασμούς του σε αμερικανικά αγαθά δεν ήταν αρκετή για μια έγκαιρη συμφωνία - ακόμη και αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε απευθείας με τον Τραμπ. Και η δημόσια πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση όλων των δασμών σε αυτοκίνητα και βιομηχανικά αγαθά μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ απορρίφθηκε.

Η στρατηγική της κυβέρνησης ουσιαστικά παραγκωνίζει τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της χώρας. Συλλογικά, η ΕΕ, η Κίνα, ο Καναδάς και το Μεξικό αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 3,1 τρισ. δολάρια στο συνολικό εμπόριο με τις ΗΠΑ

«Κάθε χώρα χτυπά την πόρτα του Λευκού Οίκου αμέσως, οπότε δεν είναι περίεργο που δεν ανταποκρίνεται σε όλους. Αλλά τι περίμεναν με τους παγκόσμιους δασμούς; Είναι χάος», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αμφισβητούν τώρα εάν «αυτή είναι μια τακτική σύναψης συμφωνιών ή η αρχή μιας συνολικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα βλέπουν το παγκόσμιο εμπόριο. Και αυτό μας έχει τρομάξει αρκετά», είπε

Ασιάτες διπλωμάτες που περιμένουν στο περιθώριο εξέφρασαν σύγχυση σχετικά με την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης και τις δυσκολίες στην προσπάθεια να συμμετάσχουν σε παραγωγικές συζητήσεις, δεδομένης της ξαφνικής αντιστροφής του μεγέθους των αρχικών δασμών για την Ημέρα της Απελευθέρωσης την Τετάρτη.

«Θα χρειαστούν περισσότερα από την κατάργηση των δασμών», δήλωσε ο Ken Weinstein, πρόεδρος στο Ινστιτούτο Hudson της Ιαπωνίας και πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ένας άλλος Ασιάτης διπλωμάτης είπε ότι το έθνος του ήθελε να μιλήσει με την ομάδα Τραμπ για μια συμφωνία, αλλά ότι δεν περιμένει να βρεθεί ψηλά στη λίστα, επειδή δεν ήταν τόσο μεγάλος εμπορικός εταίρος όσο άλλοι.

Ωστόσο, πολλές χώρες διαλαλούν περιορισμένη πρόοδο προς την οριστική παραίτηση από τα καθήκοντα.

Ένας Ινδός διπλωμάτης αναγνώρισε τις διαφωνίες στις σχεδόν καθημερινές συνομιλίες που υπάρχουν μεταξύ αξιωματούχων σε πιο κατώτερο επίπεδο και από τις δύο χώρες και είπε ότι παραμένουν «βέβαιοι ότι τα κενά μπορούν να γεφυρωθούν» προτού τεθούν ξανά σε ισχύ οι δασμοί.

Το Βιετνάμ γιόρτασε την έναρξη των επίσημων συνομιλιών για την αντιμετώπιση των αμοιβαίων δασμών με μια ανάρτηση στον ιστότοπο της κυβέρνησης την Πέμπτη. Ωστόσο, παρόλο που οι δύο χώρες εργάζονται εντός της παύσης των 90 ημερών, «οι δύο χώρες πρέπει να διαπραγματευτούν σύντομα μια διμερή εμπορική συμφωνία για να δημιουργήσουν ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο», ανέφερε η ανάρτηση.

Η Ιαπωνία έχει σηματοδοτήσει ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί μη δασμολογικούς φραγμούς. Η Ιαπωνία πρόκειται να αποστείλει τον Υπουργό Οικονομικής Αναζωογόνησης Ακαζάουα Ριοσέι στην Ουάσιγκτον για άμεσες συνομιλίες και αναμένεται να συζητηθούν «μη δασμολογικοί φραγμοί και συναλλαγματικές ισοτιμίες».

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια εξάλειψης των μη δασμολογικών φραγμών θα έκανε πολύ πιο δύσκολες τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του εμπορίου.

Οι μικρότερες χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν λιγότερα περιθώρια ελιγμών όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις για την άρση τόσο του αμοιβαίου όσο και του σταθερού δασμού 10% του Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές και δεν είναι ρεαλιστικό για αυτές βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα προβλήματα του Τραμπ με το εμπορικό έλλειμμα.

Ένας Αφρικανός διπλωμάτης είπε ότι η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει απλώς να «ρίξει τους τόνους» επειδή δεν επλήγη τόσο σκληρά από τους αρχικούς δασμούς όσο κάποια άλλα έθνη.

Ένας λατινοαμερικανός διπλωμάτης είπε ότι η χώρα τους έχει υποβάλει πολλαπλά αιτήματα για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους Τραμπ στα Υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.





