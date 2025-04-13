Η ουκρανική κυβέρνηση αναζητεί λύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ρωσικό drone στη μεταλλική σαρκοφάγο του παροπλισμένου πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ, δήλωσε χθες Σάββατο η υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας.

Η Σβετλάνα Χριντσούκ αναφέρθηκε στο θέμα κατά την ομιλία της κοντά στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό, με αφορμή τα εγκαίνια φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 0,8 MW, ενόψει δύο διασκέψεων που έχουν προγραμματιστεί για το Τσερνόμπιλ και άλλα θέματα που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια.

Μεταξύ άλλων, είπε πως η ουκρανική κυβέρνηση συνεργάζεται με ειδικούς προκειμένου να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο για να αποκατασταθεί η λειτουργία της σαρκοφάγου μετά το πλήγμα που υπέστη στις 14 Φεβρουαρίου από εχθρικό drone.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

«Δυστυχώς, μετά την επίθεση, έχασε τη λειτουργικότητά της», ανέφερε, εκτιμώντας πως τον Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν, όπως τόνισε η υπουργός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), επιστημονικά ιδρύματα και εταιρείες που ενεπλάκησαν στην εγκατάσταση της μεταλλικής αψίδας το 2019 με στόχο να καλυφθεί η διαρροή της σαρκοφάγου που είχε τοποθετηθεί εσπευσμένα τις πρώτες εβδομάδες μετά την πυρηνική καταστροφή του 1986.

«Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης», προανήγγειλε. «Πρέπει, φυσικά, να αποκαταστήσουμε την αψίδα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, γιατί η διαφύλαξη της πυρηνικής ασφάλειας και της προστασίας από τη ραδιενέργεια είναι το κύριο μέλημα», τόνισε η Σβετλάνα Χριντσούκ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είχε χαρακτηρίσει «προβοκάτσια» το περιστατικό στο Τσερνόμπιλ.

Η μεταλλική κατασκευή προοριζόταν να καλύψει την φθαρμένη σαρκοφάγο από χάλυβα και σκυρόδεμα που είχε σφραγίσει τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού μετά την ισχυρή έκρηξη που απελευθέρωσε ένα πελώριο ραδιενεργό νέφος, το οποίο έφθασε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων γύρω από τον πυρηνικό σταθμό δημιουργήθηκε ζώνη απομόνωσης. Εγκαταλελειμμένες πολυκατοικίες και ένα έρημο λούνα παρκ έμειναν να θυμίζουν ότι κάποτε υπήρχε ζωή στην περιοχή.

Η Χριντσούκ υποστήριξε ότι το φωτοβολταϊκό έργο στην τοποθεσία είναι σημαντικό για τη διατήρηση της παροχής ενέργειας στον παροπλισμένο σταθμό, συμπληρώνοντας πως σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στα σχέδια για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή. «Εδώ και πολλά χρόνια λέμε ότι η ζώνη αποκλεισμού (στο Τσερνόμπιλ) πρέπει να μετατραπεί σε ζώνη ανανέωσης», είπε. «Και αυτή η περιοχή, όσο καμία άλλη στην Ουκρανία, ενδείκνυται για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

