Προσευχή στη βασιλική εκκλησία της Ρώμης «Αγία Μαρία η Μέγιστη» μπροστά στη βυζαντινή εικόνα «Σάλους Πόπουλι Ρομάνι» πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα ο πάπας Φραγκίσκος, όπως ανακοινώθηκε από το Βατικανό.

Video of Pope Francis arriving to St. Mary Major today with flowers for Mary in hand. pic.twitter.com/JwDOnMoZVT April 12, 2025

Πρόκειται για την εκκλησία στην οποία ο Φραγκίσκος έχει ζητήσει να ταφεί. Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, πριν τρεις εβδομάδες, ο ποντίφικας πριν επιστρέψει στο Βατικανό θέλησε να περάσει από τον ναό αυτό που είναι αφιερωμένος στην Παρθένο και να αφήσει μια ανθοδέσμη, ζητώντας να τοποθετηθεί κάτω από τη συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας και του Ιησού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Αργεντινός πάπας δεν πρόκειται να χοροστατήσει αύριο στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, στον Άγιο Πέτρο. Κάποιοι σχολιαστές, όμως, αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να κάνει μια έκπληξη και να χαιρετήσει τελικά τους πιστούς.

Αναμένεται, τέλος, να γίνει γνωστό αν ο πάπας θα πάρει μέρος στις τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί φυσικά ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του και την όλη πορεία της ανάρρωσής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

