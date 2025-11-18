Τα αντίπαλα κοινοβούλια της Λιβύης συμφώνησαν σε «ενιαίο» πρόγραμμα ανάπτυξης

Εκπρόσωποι των δύο νομοθετικών σωμάτων της Λιβύης υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνία για ένα «ενιαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα», σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, σε ένα βήμα προς την ενοποίηση των οικονομικών των αντίπαλων διοικήσεων της χώρας.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η Λιβύη, σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, είναι διαιρεμένη μεταξύ των διοικήσεων της δυτικής και της ανατολικής πλευράς, οι οποίες δεν έχουν ενοποιημένο προϋπολογισμό για πάνω από μια δεκαετία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Η τράπεζα ανέφερε ότι η συμφωνία «καθορίζει ένα σαφές πλαίσιο για την ενοποίηση των δαπανών και την κατανομή των πόρων για αναπτυξιακά έργα», προσθέτοντας ότι αποτελεί «ένα προληπτικό και απαραίτητο μέτρο για την προστασία της μακροοικονομίας από μεγαλύτερες κρίσεις».

Τα δύο σώματα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, ή HoR, με έδρα τη Βεγγάζη στα ανατολικά, και το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο στην Τρίπολη στα δυτικά, όπου εδρεύει

Πηγή: skai.gr

