Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Πολωνία την Τρίτη για «ρωσοφοβία», αφού η Βαρσοβία απέδωσε την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία σε δύο Ουκρανούς πολίτες, τους οποίους, όπως ισχυρίζεται, στρατολόγησαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να ''τρέξουν'' την ''ευρωπαϊκή μηχανή'' από αυτή την άποψη. Και η Ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί».

Τουσκ: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από το σαμποτάζ - Ανεβαίνει το επίπεδο συναγερμού σε τμήμα της Πολωνίας

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από το σαμποτάζ στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η πολωνική κυβέρνηση ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού σε τμήμα της Πολωνίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο συναγερμού, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», σημείωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».



Οι δύο δράστες προέρχονται από την Ουκρανία, συνεργάστηκαν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Εγκατέλειψαν την Πολώνια και μετέβησαν στη Λευκορωσία ανέφερε.



Ένας από τους εμπλεκόμενους έχει καταδικαστεί ερήμην από δικαστήριο στο Λβίβ για σαμποτάζ.



«Εξετάζουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τον στρατό για την προστασία βασικών υποδομών όπως οι σιδηρόδρομοι» επισήμανε ο Ντόναλντ Τουσκ.



«Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου έχουμε αρκετά βάρη που επωμιζόμαστε λόγω του πάνω από ενός εκατομμυρίου Ουκρανών προσφύγων στην Πολωνία», είπε.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι οι αρχές λαμβάνουν δεκάδες ειδοποιήσεις - τόσο γνήσιες όσο και ψευδείς - κάθε μέρα, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες που διερευνούν αυτές τις αναφορές.

«Αυτές οι πράξεις δολιοφθοράς και οι ενέργειες των ρωσικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Πολωνία, δυστυχώς κερδίζουν έδαφος. Έχουμε να κάνουμε με μια κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ζήτησε επίσης επαγρύπνηση, ώστε οι άνθρωποι να αναφέρουν τυχόν ύποπτα περιστατικά στις αρχές, καθώς και διακομματική υποστήριξη για τις κρατικές υπηρεσίες που διερευνούν αυτά τα ζητήματα.

Όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

Πηγή: skai.gr

