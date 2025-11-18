Ο Λέι Ζανγκ βγήκε από τη ζέστη της ερήμου στον δροσερό αέρα ενός καζίνο του Λας Βέγκας, με τα μάτια του κρυμμένα πίσω από γυαλιά ηλίου. Ο Ζανγκ περπάτησε ανάμεσα από τα πολύβουα πλήθη γύρω από τα τραπέζια του μπλακτζάκ, προσπέρασε τα κουλοχέρηδες και κατευθύνθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Κουβαλούσε μαζί του μια τσάντα γεμάτη μετρητά και ένα σκοτεινό μυστικό: Ήταν βασικός παράγοντας σε ένα ύποπτο παγκόσμιο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος - ένα σχέδιο που απευθυνόταν σε Κινέζους τζογαδόρους με μεγάλα κέρδη, στημένο από μεγάλα καρτέλ και το οποίο οι ερευνητές αργότερα θα συνέδεαν με μερικές από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές συμμορίες στον κόσμο.

Για χρόνια, οι αρχές μάχονται με μια παράνομη μαύρη αγορά αμερικανικών δολαρίων, η οποία τροφοδοτείται από αυστηρούς περιορισμούς της κινεζικής κυβέρνησης στους πολίτες της. Εύποροι Κινέζοι υπήκοοι που προσπαθούν να παρακάμψουν αυτούς τους κανόνες πληρώνουν μεσάζοντες για να αποκτήσουν εκατομμύρια σε μετρητά - που συχνά προέρχονται από μεξικανικά καρτέλ που προσπαθούν να ξεπλύνουν τα παράνομα κέρδη τους από τις πωλήσεις ναρκωτικών.

Τώρα, μια έρευνα του CNN που περιελάμβανε μια ανασκόπηση εκατοντάδων σελίδων δικαστικών εγγράφων και συνεντεύξεις με περισσότερες από μισή ντουζίνα πηγές επιβολής του νόμου αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για έναν μικρό αναγνωρισμένο συμμετέχοντα σε αυτήν την ακμάζουσα αγορά: τα αμερικανικά καζίνο.

Σε ένα καζίνο υψηλού προφίλ, συμμετείχαν μέλη του προσωπικού

Πέρυσι, η Wynn Las Vegas συμφώνησε σε μια συμφωνία μη δίωξης, να καταβάλει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 130 εκατομμύρια δολάρια για την ουσιαστική συμβολή της στην τοποθέτηση παράνομων χρημάτων στα χέρια παικτών με μεγάλα στοιχήματα, στη μεγαλύτερη ποινική δήμευση που έχει γίνει από καζίνο στην ιστορία των ΗΠΑ. Το καζίνο, το οποίο ιδρύθηκε από τον Steve Wynn, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Wynn Resorts το 2018, τιμωρήθηκε με επιπλέον πρόστιμο 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές τον Μάιο για την επίλυση της ίδιας υπόθεσης, παρά το ότι συμμορφώθηκε και συμμετείχε στην επιχείρηση που ξεσκέπασε το καρτέλ.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των πολλαπλών ποινικών υποθέσεων που προκάλεσαν αυτά τα τεράστια πρόστιμα, έχουν σε μεγάλο βαθμό κρατηθεί μυστικές.

Ένας βασικός παράγοντας σε αυτούς τους διακανονισμούς, ανέφεραν οι ερευνητές, ήταν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην υπόθεση εναντίον του Zhang και τριών άλλων κατηγορουμένων, οι οποίοι όλοι παραδέχτηκαν ότι βοήθησαν πλούσιους Κινέζους παίκτες να αποφύγουν τους συναλλαγματικούς περιορισμούς, ώστε να μπορούν να ξοδέψουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια στο Wynn και σε άλλα καζίνο. Στο Wynn, η απάτη συχνά διευκολύνθηκε από τους υπαλλήλους.

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στο CNN ότι είχαν στοιχεία ότι τα χρήματα που παρείχαν ο Ζανγκ και άλλοι - κανένας από τους οποίους δεν εργαζόταν στο καζίνο Wynn, αλλά εργάζονταν ως μεσάζοντες παρέχοντας μετρητά στους τζογαδόρους - προέρχονταν από πορνεία, λαθρεμπόριο ανθρώπων και πώληση θανατηφόρων ναρκωτικών στο δρόμο.

Στο καζίνο, οι παίκτες παρέκαμψαν «ξένους και αμερικανικούς νόμους που διέπουν τις χρηματικές μεταφορές και αναφορές», συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου ή των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ούτε το καζίνο ούτε οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ότι εν γνώσει τους «ξέπλυναν» χρήματα για καρτέλ ή οποιονδήποτε άλλον. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές δήλωσαν ότι οι πράξεις τους βοήθησαν τους κακοποιούς να κρύψουν την πηγή των παράνομων χρημάτων τους.

«Οι ομοσπονδιακοί νόμοι που ρυθμίζουν την αναφορά οικονομικών συναλλαγών υπάρχουν για την ανίχνευση και τον τερματισμό παράνομων δραστηριοτήτων», δήλωσε η Carissa Messick, η ειδική πράκτορας που είναι υπεύθυνη για τη μονάδα ποινικών ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων στο Λας Βέγκας, σε μια δήλωση εκείνη την εποχή. «Η σκόπιμη παράκαμψη των απαιτήσεων του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου αποτελεί μορφή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Σε δήλωσή της στο CNN, η Wynn Resorts δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα και «απέλυσε αμέσως τους λίγους εμπλεκόμενους υπαλλήλους επειδή οι πράξεις τους παραβίαζαν το πρόγραμμα συμμόρφωσης της Εταιρείας».

«Η Wynn έχει δεσμευτεί να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, συμμόρφωσης και κανονιστικής ευθύνης», ανέφερε το καζίνο Wynn. «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις ιστορικές ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί, έχουμε ουσιαστική αποκατάσταση και είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες αποτυχίες δεν θα επαναληφθούν.»

Οι υποθέσεις των τεσσάρων κατηγορουμένων που οδήγησαν στην ιστορική διευθέτηση του Wynn δείχνουν πώς τα καζίνο έχουν ωφεληθεί από τα βρώμικα χρήματα από τα ταμεία τους και πώς τα καρτέλ ναρκωτικών επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τα τεράστια κέρδη που παράγουν από την πώληση φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών μέσω νόμιμων καταστημάτων τζόγου, είπαν ειδικοί και ερευνητές. Ένας εισαγγελέας στην υπόθεση του Zhang εκτίμησε ότι τουλάχιστον εκατό εκατομμύρια δολάρια ετησίως πλένονταν μέσω αμερικανικών καζίνο.

«Πριν από σαράντα οκτώ ώρες, αυτά ήταν τα έσοδα από τη φαιντανύλη», δήλωσε ο Chris Urben, πρώην βοηθός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, μιλώντας για μέρος των μετρητών που ο Zhang και άλλοι διακίνησαν μέσω του Wynn και άλλων καζίνο.

Παρόλο που οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές και αρχές έχουν λάβει μέτρα κατά των τραπεζών και έχουν απαιτήσει αυστηρότερο έλεγχο στις καταθέσεις μετρητών που ευνοούνται από τα καρτέλ, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ασκήσει πιο αργά την ίδια πίεση στα καζίνο - παρά το οικονομικό τους συμφέρον να κάνουν τα στραβά μάτια ή ακόμα και να διευκολύνουν αυτά τα εγκλήματα.

«Δεν έχουν λάβει τόσο μεγάλο έλεγχο όσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο παρελθόν», δήλωσε ο Ian Messenger, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Ειδικών Συμμόρφωσης Παιγνίων στο Τορόντο. «Αυτό αλλάζει, με υποθέσεις όπως αυτή του Wynn».

Λαχτάρα για μετρητά



Τα σχέδια για τη μεταφορά παράνομων χρημάτων στα καζίνο του Λας Βέγκας οφείλονται σε ένα απλό πρόβλημα: Οι παίκτες με μεγάλα ποσά από την Κίνα - οι οποίοι είναι γνωστό ότι χάνουν έως και ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα μόνο χέρι μπλακτζάκ - αντιμετώπιζαν προβλήματα πρόσβασης στα κεφάλαιά τους στις ΗΠΑ.

Για τις αμερικανικές αρχές, αυτός ο κανόνας έχει δημιουργήσει τεράστια ζήτηση μεταξύ εύπορων Κινέζων επισκεπτών και ομογενών. Όταν χρειάζονται μεγάλα ποσά για την αγορά ακινήτων, την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή άλλα μεγάλα έξοδα, πολλοί στρέφονται σε παράνομους τραπεζίτες.

Αυτοί οι παράνομοι τραπεζίτες, οι οποίοι είναι επίσης συχνά Κινέζοι, έχουν στραφεί σε εγκληματικές συμμορίες όπως μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών και κυκλώματα πορνείας, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου στο CNN.

Σε αντάλλαγμα για μετρητά, τα καρτέλ και άλλοι πάροχοι πληρώνονται μέσω κινεζικών τραπεζικών λογαριασμών που δεν υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι Κινέζοι μεσάζοντες έχουν ουσιαστικά γίνει οι τραπεζίτες στους οποίους απευθύνονται οι μεγαλύτεροι παίκτες στο εμπόριο ναρκωτικών των ΗΠΑ, δήλωσαν οι αρχές, αποσπώντας τον έλεγχο από τα λατινοαμερικανικά συμφέροντα σε αυτό που ισοδυναμεί με ένα αναίμακτο πραξικόπημα.

Και οι Κινέζοι παίκτες με υψηλά στοιχήματα έγιναν γρήγορα σημαντικοί παράγοντες στο χρηματοοικονομικό σχέδιο, λένε οι αρχές.

