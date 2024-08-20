«Παραπλανητικές» χαρακτηρίζει η Χαμάς τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανέφερε ότι η ισλαμιστική οργάνωση απομακρύνεται από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η δήλωση Μπάιντεν δεν αντανακλά τη στάση μας σε σχέση με τη συμφωνία, ανακοίνωσε η Χαμάς προσθέτοντας ότι δείχνει ευελιξία, ενώ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες.

Ανέφερε ακόμη ότι η πρόταση που παρουσιάστηκε στην οργάνωση είναι αντίθετη με αυτά που συμφωνήθηκαν στις 2 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, στο πλαίσιο των επαφών του για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι μετά τη συνάντηση με τον Μπλίνκεν προειδοποίησε για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου σε περιφερειακό επίπεδο με τρόπο που «δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς». Πρόσθεσε ότι είναι ώρα να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Ντόχα είναι ο επόμενος σταθμός του Άντονι Μπλίνκεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.