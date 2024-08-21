Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τραυμάτισαν άλλους δεκαεννέα στο νότιο τμήμα της χώρας, μερικές ώρες μετά τους θανάτους άλλων τεσσάρων χθες Τρίτη σε ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Χεζμπολά έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στη μεθόριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι νέοι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην κοιλάδα Μπεκάα, την επομένη παρόμοιας επίθεσης στην ίδια περιοχή με στόχο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «αποθήκες όπλων της Χεζμπολά», λιβανικού σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν και συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Οι λιβανικές αρχές δεν διευκρίνισαν αν ο νεκρός και οι τραυματίες ήταν άμαχοι ή μαχητές.

Νωρίτερα χθες, η Χεζμπολά ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων μελών του στρατιωτικού βραχίονά της σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο χωριό Ντάιρα, στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολά κατόπιν ανέλαβε την ευθύνη για εκτοξεύσεις ρουκετών τύπου Κατιούσα εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς στο Ντάιρα. Γνωστοποίησε επίσης ότι εξαπέλυσε ομοβροντίες ρουκετών και drones εναντίον θέσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν, σε «ανταπόδοση» των πληγμάτων της προηγουμένης στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως κατέγραψε την εκτόξευση 115 βλημάτων από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ και του κατεχόμενου συριακού υψιπέδου του Γκολάν.

«Ορισμένα βλήματα αναχαιτίστηκαν και άλλα κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», συμπλήρωσε. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, όμως κατά τόπους εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ισραηλινό επιτελείο εξάλλου ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη του έπληξαν εκτοξευτήρες ρουκετών και διάφορες «στρατιωτικές» κτιριακές εγκαταστάσεις «της Χεζμπολά» στον νότιο Λίβανο.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι στην πράξη καθημερινές.

Στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 590 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, αλλά και τουλάχιστον 128 άμαχοι, ανάμεσά τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο υψίπεδο του Γκολάν έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι το ίδιο διάστημα, κατά τους αριθμούς των ισραηλινών αρχών.

Η ανησυχία πως επίκειται το ξέσπασμα γενικευμένης ένοπλης σύρραξης κλιμακώθηκε μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό ο οποίος σκότωσε κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά στα τέλη του Ιουλίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και τη δολοφονία την επομένη του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, την ευθύνη για την οποία το Ιράν επέρριψε στο Ισραήλ. Τόσο η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όσο και αυτή της Χεζμπολά ορκίστηκαν εκδίκηση για τους θανάτους αυτούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

