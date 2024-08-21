Το υπουργείο Υγείας των Φιλιππίνων ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόσφατο κρούσμα της mpox που εντοπίστηκε στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας οφείλεται στην μαλλον ήπια παραλλαγή clade 2, όχι στην δυνητικά πιο θανατηφόρα clade 1b που εξαπλώνεται στην Αφρική με ταχύτητα.

Το κρούσμα που εντοπίστηκε «οφειλόταν στο αρχικό στέλεχος» του ιού, που «πιθανόν κυκλοφορούσε στην κοινότητα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Τεοντόρο Ερμπόσα στο τηλεοπτικό δίκτυο ANC.

Η Μανίλα ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος της mpox φέτος στην επικράτεια των Φιλιππίνων. Από τον Ιούλιο του 2022, οι αρχές της χώρας έχουν καταγράψει συνολικά δέκα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας που αποκαλείτο μέχρι πρότινος ευλογιά των πιθήκων.

Ο ασθενής, υπήκοος Φιλιππίνων, 33 ετών, χωρίς ιστορικό ταξιδιών εκτός της χώρας, αναρρώνει σε νοσοκομείο, διευκρίνισε ο κ. Ερμπόσα, θυμίζοντας πως και οι υπόλοιποι 9 ασθενείς στις Φιλιππίνες αποθεραπεύτηκαν.

Η αναζωπύρωση της mpox στην Αφρική ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει τη 14η Αυγούστου κατάσταση υγειονομικής εκτάκτου ανάγκης διεθνούς εμβέλειας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, όπως είχε πράξει και το 2022. Αιτία ήταν το ξέσπασμα στη ΛΔ Κονγκό, που εξαπλώθηκε σε άλλα γειτονικά κράτη.

Η ασθένεια έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης, υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, καθώς και την εμφάνιση εξανθημάτων στο σώμα. Αν και γενικά η νόσηση είναι ήπια, ο ιός είναι ενδεχόμενο να σκοτώσει, κυρίως παιδιά, έγκυες κι ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικά πάσχοντες από τον ιό που προκαλεί το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Οι πιο ευάλωτες ομάδες παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.