Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ταξιδεύει σήμερα στη Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία που γειτονεύει με την Ουκρανία, χώρα η πολιτική ηγεσία θεωρεί απειλή για την ίδια την ύπαρξή της την εισβολή της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια.

Ο κ. Σολτς έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με την πρόεδρο Μάγια Σάντου και με τον πρωθυπουργό Ντόριν Ρέτσεαν στην πρωτεύουσα Κισινάου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία της μικρής χώρας 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας, που επιδιώκει να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορεί τη Μόσχα πως διεξάγει εκστρατεία παραπληροφόρησης και αποσταθεροποίησης εναντίον της.

Ρωσικά στρατεύματα σταθμεύουν στην Υπερδνειστερία, περιοχή που ελέγχεται από αυτονομιστές, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, από τα χρόνια του 1990.

Ο κ. Σολτς είχε επισκεφθεί τη Μολδαβία το 2023, στο πλαίσιο συνόδου της ΕΕ. Η σημερινή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη διμερούς επιπέδου που κάνει γερμανός καγκελάριος σε 12 χρόνια.

Η Γερμανία έχει προσφέρει οικονομική βοήθεια 41 εκατομμυρίων ευρώ για να διατεθεί στον τομέα της ασφάλειας στη Μολδαβία από το 2018. Σύμφωνα με το Βερολίνο, κατατάσσεται πέμπτη στον κατάλογο των υποστηρικτών της χώρας, μιας από τις φτωχότερες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως και η Ουκρανία, η Μολδαβία ονομάστηκε επίσημα χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ το 2022.

Οι Μολδαβοί θα κληθούν στις κάλπες για τις προεδρικές εκλογές την 20ή Οκτωβρίου, όταν θα διεξαχθεί επίσης δημοψήφισμα με το ερώτημα εάν η ένταξη στην ΕΕ πρέπει να εγγραφεί ως στόχος της χώρας στο Σύνταγμά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

