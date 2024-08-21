Ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος Τίμοθι Μέλον, κληρονόμος της οικογένειας τραπεζιτών Μέλον, με έδρα το Πίτσμπεργκ, δώρισε ακόμη 50 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα σε επιτροπή πολιτικής δράσης («super PAC») που υποστηρίζει την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επανεκλογή του, αποκαλύπτει έγγραφο που υποβλήθηκε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία στις ομοσπονδιακές αρχές.

Η επιτροπή αυτή, που έχει βαφτιστεί MAGA Inc, αυξάνει τις τηλεοπτικές διαφημιστικές εκστρατείες υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Τραμπ και την αρνητική διαφήμιση εναντίον της υποψήφιας των Δημοκρατικών, καθώς η Κάμαλα Χάρις ετοιμάζεται να λάβει και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών στο συνέδριο της παράταξής της που ολοκληρώνεται αύριο.

Η MAGA Inc αποκάλυψε σε έγγραφο που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή εκλογική επιτροπή (FEC) πως έλαβε 54 εκατ. δολάρια από δωρητές τον περασμένο μήνα — με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που συγκέντρωσε προσφέρθηκε από τον κ. Μέλον. Συνολικά, ο δισεκατομμυριούχος έχει διαθέσει στην επιτροπή αυτή τουλάχιστον 115 εκατομμύρια δολάρια.

Ο κ. Μέλον, που ζει στην πολιτεία Γουαϊόμινγκ κι αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις, είναι ερασιτέχνης πιλότος, έχει επενδύσεις σε —κι έχει διευθύνει— εταιρείες του κλάδου των μεταφορών.

Κατά υπολογισμούς του αμερικανικού περιοδικού Forbes, η οικογένεια Μέλον έχει περιουσία αξίας κάπου 14,1 δισεκ. δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

