Η σύζυγος του Ισπανού σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μπεγκόνια Γκόμεθ, που αποτελεί αντικείμενο έρευνας για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπερασπίστηκε σήμερα τον εαυτό της για πρώτη φορά δημόσια, λέγοντας πως οι κατηγορίες σε βάρος της έχουν "προφανή πολιτικό σκοπό".

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ μίλησε για λίγο ενώπιον της επιτροπής του κοινοβουλίου της περιφέρειας της Μαδρίτης, της οποίας ηγείται η δεξιά αντιπολίτευση, που ερευνά μια υποτιθέμενη "προνομιακή μεταχείριση" από την οποία επωφελήθηκε για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε, όπου η κ. Γκόμεθ συνδιευθύνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

"Έχω πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι αυτή η επιτροπή όπως και όλες οι νομικές κατηγορίες (...) [, όλα αυτά έχουν έναν προφανή πολιτικό σκοπό", δήλωσε η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει κάτι μεμπτό.

"Για αυτόν τον λόγο, και κατόπιν συμβουλών του δικηγόρου μου, θέλω να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να μην απαντήσω στις ερωτήσεις σας", συνέχισε η Μπεγκόνια Γκόμεθ ενώπιον των περιφερειακών αιρετών λέγοντας: "Αργά ή γρήγορα, η αλήθεια θα αποκαταστήσει τα πράγματα".

"Εδώ και 25 χρόνια, εργάζομαι ως σύμβουλος και στην εκπαίδευση, συντονίζω ομάδες, διευθύνω προγράμματα, συμβουλεύω πάνω από 50 επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα και στον τρίτο τομέα [στην Ισπανία περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οντότητες όπως οι ΜΚΟ] και εδώ και 12 χρόνια, ξεκίνησα μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης", είπε ωστόσο.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, 50 ετών, είναι στο στόχαστρο έρευνας για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, η οποία ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες που κατατέθηκαν από δύο οργανώσεις που είναι γνωστό ότι πρόσκεινται στην άκρα δεξιά: τη Manos limpias ("Καθαρά χέρια") και τη Hazte oir ("Κάνε να σε ακούσουν").

Η κ. Γκόμεθ θεωρείται ύποπτη ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητα του συζύγου της στο πλαίσιο των επαγγελματικών σχέσεών της, κυρίως με τον Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, έναν Ισπανό επιχειρηματία.

Ο δικαστής Πεϊνάδο αποφάσισε να συνεχίσει την ανάκρισή της, που έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση εδώ και μήνες, παρά δύο αναφορές της αστυνομίας (Guardia Civil που κατέληξαν ότι δεν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις και ένα αίτημα της εισαγγελίας τον Απρίλιο η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Τον Οκτώβριο διεύρυνε μάλιστα την έρευνά του για ενδεχόμενα νέα αδικήματα έπειτα από καταγγελία για "παράνομη έγκριση" ενός λογισμικού που δημιουργήθηκε από το πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται, και "παράνομη άσκηση" επαγγέλματος.

Η ακρόασή της, που επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, ενώπιον του δικαστή Πεϊνάδο σε αυτή τη νέα νομική πτυχή μετατέθηκε για τις 18 Δεμβρίου, καθώ η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ θα πρέπει να συνοδεύσει τον σύζυγό της σε ένα επίσημο ταξίδι στη Βραζιλία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής της G20, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Ζανέιρο.

Όταν ξεκίνησε η έρευνα, τον Απρίλιο, ο κ. Σάντσεθ είχε προκαλέσει έκπληξη αναστέλλοντας τις δραστηριότητές του για πέντε ημέρες λέγοντας ότι ήθελε να σκεφθεί το ενδεχόμενο παραίτησής του, υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες αυτές ήταν πολιτικός ελιγμός με σκοπό την αποσταθεροποίησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

