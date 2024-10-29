Σάντσεθ: Δεν υπάρχει τίποτα σε βάρος της συζύγου μου

Ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «τίποτα» στις νέες κατηγορίες σε βάρος της συζύγου του, την οποία κάλεσε τον επόμενο μήνα ένας δικαστής της Μαδρίτης σε μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς.

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου από το Μουμπάι, στο πλαίσιο μιας επίσημης επίσκεψης στην Ινδία, ο Σάντσεθ εξέφρασε την «απόλυτη ηρεμία» του, προσθέτοντας πως «όλες οι καταγγελίες» σε βάρος της συζύγου του προέρχονται «από τις ίδιες ακροδεξιές οργανώσεις».

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η ισπανική δικαιοσύνη, ο δικαστής που ερευνά τις κατηγορίες περί διαφθοράς σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού, διεύρυνε την έρευνά του σε νέες πιθανές αξιόποινες πράξεις και αποφάσισε να την καλέσει εκ νέου στις 18 Νοεμβρίου.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο «αποδέχθηκε τη μήνυση που κατατέθηκε» σε βάρος της Γκόμεθ για «παράνομη ιδιοποίηση» ενός λογισμικού που δημιουργήθηκε για το πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται και «παράνομη άσκηση» ενός επαγγέλματος, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκλήθη εκ νέου «τη 18η Νοεμβρίου», προκειμένου να της γνωστοποιηθούν οι νέες «αξιόποινες πράξεις» που τις προσάπτονται, διευκρίνισε το δικαστήριο.

Η οργάνωση Hazte oír, η οποία υπέβαλε αυτήν τη νέα μήνυση στα τέλη Ιουνίου, κατηγορεί την Μπεγκόνια Γκόμεθ ότι καταχώρησε στο όνομά της το λογισμικό, το οποίο χρηματοδότησαν ιδιωτικές εταιρείες και προοριζόταν για ένα μεταπτυχιακό, το οποίο εκείνη επέβλεπε μαζί με άλλους, στο πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Αυτό το πανεπιστήμιο απήλλαξε από τα καθήκοντά της την Γκόμεθ για το 2024.

Η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται στο επίκεντρο, από τον Απρίλιο, μιας έρευνας για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, η οποία ξεκίνησε μετά την κατάθεση μηνύσεων από τις Hazte oir και Manos limpias, δύο οργανώσεις που πρόσκεινται στην ακροδεξιά.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, που είχε αναλάβει την έρευνα, την είχε καλέσει να καταθέσει τη 19η Ιουλίου. Η Μπεγκόνα Γκόμεθ είχε τότε επικαλεστεί το δικαίωμα της στη σιωπή.

Η Γκόμεθ, η οποία διευθύνει εδώ και χρόνια ένα μεταπτυχιακό διοίκησης στο πανεπιστήμιο Complutense, θεωρείται ύποπτη ότι χρησιμοποίησε την εξουσία του συζύγου της στο πλαίσιο των επαγγελματικών σχέσεών της, ιδίως με τον Χουάν Κάρλος Μπαραντές, έναν Ισπανό επιχειρηματία.

Ο δικαστής Πεϊνάδο αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνά του, παρά τις δύο εκθέσεις της Ισπανικής Πολιτοφυλακής που είχαν καταλήξει στην απουσία παραβάσεων, αλλά και σε ένα αίτημα αρχειοθέτησης της υπόθεσης από την εισαγγελία στα τέλη Απριλίου.

Ερωτηθείς σήμερα μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με αυτήν τη νέα δικαστική εξέλιξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Φελίξ Μπολάνος επισήμανε «τον πλήρη σεβασμό του για το έργο της δικαιοσύνης, των δικαστών και των ισπανικών δικαστηρίων».

Όμως, «όλα τα έγγραφα, όλες οι μαρτυρίες, όλες οι εκθέσεις» στο πλαίσιο αυτής της έρευνας «καταδεικνύουν ότι υπάρχει τίποτα», συνέχισε ο στενός συνεργάτης του Πέδρο Σάντσεθ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

