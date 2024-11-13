Λογαριασμός
ΗΠΑ: Δεν θα σταλούν άλλα χρήματα στην Ουκρανία, αναφέρει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον

Δεν θα σταλούν άλλα χρήματα στην Ουκρανία φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σημερινή συνεδρίαση

Δεν θα σταλούν άλλα χρήματα στην Ουκρανία φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον στην εκπρόσωπο Marjorie Taylor Greene στη σημερινή συνεδρίαση της κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με πηγές όπως μεταδίδουν οι New York Times.

