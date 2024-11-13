Δεν θα σταλούν άλλα χρήματα στην Ουκρανία φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον στην εκπρόσωπο Marjorie Taylor Greene στη σημερινή συνεδρίαση της κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με πηγές όπως μεταδίδουν οι New York Times.
Πηγή: skai.gr
