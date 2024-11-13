ΕΈ και COP29 παρουσιάζουν χάρτη πορείας για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

Στη σύνοδο COP29 στο Μπακού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν νέο χάρτη πορείας της Σύμπραξης για τη Μείωση του Μεθανίου με σκοπό την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, σε συνεργασία με χώρες εταίρους, τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο νέος χάρτης πορείας παρέχει καθοδήγηση για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών εισαγωγής και εξαγωγής ορυκτών καυσίμων, στηρίζοντας τις προσπάθειες των εταιριών για βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της μείωσης των εκπομπών μεθανίου.

Ο κ. Βόπκε Χούκστρα, Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα, παρουσίασε τον χάρτη πορείας της Σύμπραξης χθες, λέγοντας τα εξής: «Στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα, η μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό κλάδο αποτελεί έναν στόχο εφικτό. Συμφέρει οικονομικά. Συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων.

Ο χάρτης πορείας που παρουσιάζουμε σήμερα δείχνει πώς μπορούμε να προαγάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών εισαγωγής και εξαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ακράδαντα ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις εκπομπές μεθανίου μόνο αν συνεργαστούμε σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού με όλους τους εμπλεκομένους.»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Δέσμευσης για το Μεθάνιο που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, πάνω από 150 χώρες πλέον υλοποιούν τον συλλογικό στόχο για μείωση, έως το 2030, των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου κατά τουλάχιστον 30%,από τα επίπεδα του 2020. Ο νέος χάρτης πορείας προβλέπει μια σειρά συγκεκριμένων αναγκαίων μέτρων, όπως ένα άρτιο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (MRV) βασισμένο στις αρχές της σύμπραξης των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου για το μεθάνιο 2.0 (OGMP 2.0), καθώς και ένα σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών από υπάρχουσες εγκαταστάσεις, καθορίζοντας με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα, ένα επενδυτικό σχέδιο και τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους.

Οι εν λόγω συμπράξεις για την επιτάχυνση του μετριασμού των εκπομπών μεθανίου που είχαν αναγγελθεί από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην COP28 στο Ντουμπάι βασίζονται στην «κοινή δήλωση των εισαγωγέων και εξαγωγέων ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα», την οποία υπέγραψαν στην COP27 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Σινγκαπούρη. Μετά την παρουσίαση του χάρτη πορείας, τα πρώτα δείγματα υλοποίησης της σύμπραξης θα παρουσιαστούν στην COP30 στη Βραζιλία.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

