Tελωνεία της ΕΕ «μπλόκαραν» πλαστά αγαθά αξίας σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημοσίευσαν την κοινή έκθεσή τους για το 2023 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του έργου που επιτελούν οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή των ΔΔΙ και επισημαίνει ότι αυξάνεται η ανάγκη συνεχούς δράσης κατά των παραποιητών.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2023 κατασχέθηκαν περίπου 152 εκατ. αντικείμενα, αξίας περίπου 3,4 δισ. ευρώ, τα οποία παραβιάζουν ΔΔΙ της ΕΕ. Πρόκειται για αύξηση 77% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα παιχνίδια και τα υλικά συσκευασίας είναι από τα είδη που κατασχέθηκαν σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Καθώς αυξάνεται ο όγκος του εμπορίου, ιδίως του ηλεκτρονικού, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ λειτουργούν υπό αυξανόμενη πίεση. Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης όχι μόνο υπονομεύουν τις νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά συνιστούν και απειλή κατά της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.

Γι’ αυτό η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για την πλέον φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ από το 1968 που θεσπίστηκε. Θεσπίζει μια Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ, έναν νέο τελωνειακό κόμβο δεδομένων της ΕΕ, ενώ παράλληλα εξοπλίζει τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ με ισχυρότερο κανονιστικό πλαίσιο και νέα εργαλεία. Τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν τη ροή της ανταλλαγής πληροφοριών και τον εντοπισμό προβληματικών αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ θα ενισχύσουν καιτην ασφάλεια των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση. Μέσα από μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ θα καταστεί δυνατή μια πιο εναρμονισμένη επιβολή των κανόνων της ΕΕ και μια ασφαλέστερη και ανταγωνιστικότερη ενιαία αγορά.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

