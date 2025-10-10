Η χήρα Ιταλού πολίτη που έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2020 λόγω κορονοϊού, καλείται να επιστρέψει το ποσό των 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρεία. Αρχικά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Πάρμα είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα της οικογένειας να λάβει την αποζημίωση. Ωστόσο, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, υποχρεώνοντας τη χήρα να επιστρέψει τα χρήματα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, ο εκλιπών είχε υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κάλυπτε θάνατο λόγω βίαιων περιστατικών και ατυχημάτων. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει, ο ιός της covid-19 δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό. Την ερμηνεία αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Παρά τις ανωτέρω αποφάσεις, ορισμένα δικαστήρια στην Ιταλία ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση. Ενδεικτικά, δικαστής στη Βερτσέλι, στη βόρεια περιφέρεια Πεδεμόντιο, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος γιατρού από covid-19 καλύπτεται από ασφαλιστήριο που αφορά μόνο βίαια συμβάντα και ατυχήματα.

Σχολιαστές επισημαίνουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις διαφέρουν ανάλογα με το επάγγελμα του θύματος, τον τόπο μόλυνσης και τους ειδικούς όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.