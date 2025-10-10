Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει την Παρασκευή ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Ο χρόνος της συνόδου κορυφής δεν είναι σαφής - πιθανώς Δευτέρα ή Τρίτη - αλλά σύμφωνα με τις πηγές του Axios θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ και να συναντήσει οικογένειες ομήρων. Το απόγευμα, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα: την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

