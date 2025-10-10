Ρωσικές παραβιάσεις: Γιατί το νησί Βάιντλοο αποτελεί στρατηγικό σημείο

Το νησί Βάιντλοο (Vaindloo) , μια μικροσκοπική βραχώδης προεξοχή στον Κόλπο της Φινλανδίας, αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο αναφοράς για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, σύμφωνα με το Abcnews.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο - και επομένως στο ΝΑΤΟ - πάνω από το Βάιντλοο, παραμένοντας στον εναέριο χώρο για 12 λεπτά και ταξιδεύοντας σχεδόν 125 μίλια δυτικά.

Ένας εκπρόσωπος του εσθονικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο ABC News ότι η εισβολή των MiG-31 τον Σεπτέμβριο ήταν «άνευ προηγουμένου θρασύτητα». Ιταλικά, σουηδικά και φινλανδικά μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν όλα στην παρακολούθηση ή την αναχαίτιση των MiG-31, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Βάιντλοο - το βορειότερο σημείο της Εσθονίας - έχει έκταση μόλις 15 στρεμμάτων, αλλά το ακατοίκητο νησί βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο. Βρίσκεται στον πολυσύχναστο Κόλπο της Φινλανδίας, 14 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα της Εσθονίας και 29 μίλια νότια της ηπειρωτικής Φινλανδίας.

Δεκατρία μίλια βορειοανατολικά βρίσκεται το ρωσικό νησί Ρόντσερ. Ανατολικότερα, κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου, βρίσκονται τα πολυσύχναστα ρωσικά λιμάνια του Πριμόρσκ και του Ουστ-Λούγκα, λίγο πριν ο Κόλπος της Φινλανδίας φτάσει στο ανατολικό του άκρο.

Εκεί βρίσκεται η ναυτική βάση του ρωσικού στόλου της Βαλτικής στην Κροστάνδη, και πέρα ​​από αυτήν η Αγία Πετρούπολη.

Είναι ένα «παράθυρο» που πολλοί στην Ευρώπη - και ιδίως στην Ουκρανία - θα ήθελαν να δουν κλειστό, σημειώνει το Αbcnews.

«Η Ευρώπη έχει το δικαίωμα να κλείνει στενά και θαλάσσιες διαδρομές για να προστατεύσει τον εαυτό της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον περασμένο μήνα μετά από μια σειρά εμφανίσεων drones πάνω από αεροδρόμια της βόρειας Ευρώπης, με αξιωματούχους να υπονοούν ότι τα αεροσκάφη αυτά ενδέχεται να απογειώθηκαν από δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με τη Ρωσία, τα οποία διέσχιζαν την περιοχή αφού είχαν αποπλεύσει από ρωσικά λιμάνια.

Ο Κόλπος της Φινλανδίας χρησιμεύει ως βασική αεροπορική και θαλάσσια γέφυρα μεταξύ της Ρωσίας και του υπόλοιπου κόσμου, συνδέοντας τους στρατιωτικούς και εμπορικούς στόλους της Μόσχας με τον θύλακα της Βαλτικής Θάλασσας, το Καλίνινγκραντ, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και το Κρεμλίνο, η διαδρομή είναι ένας βασικός «αγωγός» για τις εξαγωγές ενέργειας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που φέρεται να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή διεθνών κυρώσεων.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να εξάγει το 60% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τη Ρωσία», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα στο ABC News. «Μιλάμε για ίσως 400 ή περισσότερα πλοία την εβδομάδα. Είναι κάτι τεράστιο».

«Αν μιλάμε για ρωσική επιθετικότητα, αν ξεκινούσε, φυσικά θα ελεγχόταν και θα περιοριζόταν πλήρως από το ΝΑΤΟ — από τους συμμάχους μας και εμάς», δήλωσε ο Τσάχκνα αναφερόμενος στον Κόλπο της Φινλανδίας και τη ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Προς το παρόν, όμως, «η Ρωσία έχει δικαίωμα διέλευσης», πρόσθεσε.

Τα βλέμματα στραμμένα στον ουρανό

Οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας από ρωσικά αεροσκάφη -επανδρωμένα και μη επανδρωμένα- έχουν εντείνει τις εντάσεις.

Από τότε που η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ρωσικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας οκτώ φορές, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας. Τέσσερις από αυτές τις παραβιάσεις σημειώθηκαν φέτος.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό ώθησε την Εσθονία να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, συγκαλώντας τους συμμάχους για διαβουλεύσεις.

Ακολούθως, η Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τη Ρωσία ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να αμυνθεί, καταδικάζοντας τη Μόσχα για ένα «μοτίβο ολοένα και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς».

Οι σύμμαχοι χαρακτήρισαν την αντίδρασή τους «αποτελεσματική», όμως αυτό δεν μείωσε τη σκληρή ρητορική από τη Μόσχα. Καθώς αξιωματούχοι και ηγεσίες του ΝΑΤΟ συζητούσαν το ενδεχόμενο κατάρριψης ρωσικών επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε πράξη πολέμου.

Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι ενισχύει την άμυνά του στην ανατολική πτέρυγα, εγκαινιάζοντας την επιχείρηση «Aνατολική Φρουρά», στο πλαίσιο της οποίας οι σύμμαχοι θα αναπτύξουν περισσότερα μαχητικά και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία στην αντιμετώπιση εναέριων απειλών.

Η Ιταλία δήλωσε επίσης ότι θα παρατείνει την ανάπτυξη του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T στην Εσθονία έως την άνοιξη του 2026, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του εσθονικού υπουργείου Άμυνας.

«Στόχος της Ρωσίας είναι να αποσπάσει την προσοχή και τη βοήθεια μακριά από την Ουκρανία και να αναγκάσει τις χώρες του ΝΑΤΟ να επικεντρωθούν περισσότερο στην άμυνα των ίδιων των εδαφών τους», πρόσθεσαν.

«Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσίας όσον αφορά τη διαρκή δέσμευσή τους να στηρίζουν την Ουκρανία».

Οι ρωσικές παραβιάσεις ώθησαν τα κράτη του ΝΑΤΟ να επικαιροποιήσουν τους κανόνες εμπλοκής τους, απλοποιώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης και κατάρριψης εισερχόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ορισμένοι, όπως ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστήριξαν ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επεκτείνουν την αεράμυνά τους στη δυτική Ουκρανία, ώστε να προστατεύσουν τόσο το έδαφος εκεί όσο και να αποτρέψουν τα ρωσικά πυρομαχικά από το να φτάνουν στα σύνορα των συμμάχων.

Τον περασμένο μήνα, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι «η κοινή γνώμη μετατοπίζεται προς αυτή την ιδέα».

Ο Τσάκνα ανέφερε ότι η ιδέα αυτή παραμένει υπό εσωτερική συζήτηση.

«Ας δούμε τι θα φέρει το μέλλον», είπε. Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί έντονη συζήτηση είναι το αν τα κράτη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των συμμάχων.

Οι Εσθονοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν την απόφασή τους να μην ανοίξουν πυρ κατά των MiG-31 τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι η πορεία και ο οπλισμός τους δεν συνιστούσαν απειλή για ανθρώπινες ζωές.

«Όλα λειτούργησαν άψογα», δήλωσε ο Τσάκνα. «Δεν υπήρξε άμεση στρατιωτική απειλή για την Εσθονία αυτή τη φορά».

«Αν υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή για την Εσθονία, υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες — το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να δράσει», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αίσθηση όταν, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αν το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται παρανόμως, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω». Ο Τσάκνα σχολίασε ότι ήταν «πολύ σημαντικό ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το έθεσε ξεκάθαρα στο τραπέζι, μιλώντας στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.