Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξάνει τη χρηματοδότησή της για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες «στο 100%,» δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Ανακοινώνω ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καλύψει το 100% του κόστους για 180 ημέρες», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν πράγματα όπως η απομάκρυνση των συντριμμιών, τα προσωρινά καταφύγια, οι μισθοί για τους πρώτους ανταποκριτές και «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας», είπε ο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος είπε ότι η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ του ζήτησε να αυξήσει το ποσοστό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης στο 90%.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «κάνει κυριολεκτικά ό,τι μπορεί». Ο πρόεδρος είπε ότι συζητά επίσης το τι περισσότερο θα μπορούσε να κάνει αυτός και η κυβέρνησή του με τις σχετικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Πηγή: cnn.com

