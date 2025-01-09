Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ και η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ θα συζητήσουν απόψε «ζωντανά» στην ιδιοκτησίας του πρώτου πλατφόρμα «Χ». Την συζήτηση παρακολουθεί στενά και η υπηρεσία ελέγχου της Bundestag, με το ερώτημα της παράνομης χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος.

Στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) ο Ίλον Μασκ θα υποδεχθεί στο «Χ» την Αλίς Βάιντελ, αρχηγό της AfD, για την οποία έχει ήδη δηλώσει ότι αποτελεί «την τελευταία σπίθα ελπίδας για την Γερμανία», ζητώντας από τους ψηφοφόρους να την επιλέξουν στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Η κυρία Βάιντελ έχει μάλιστα εγκαταστήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα και την σχετική «αντίστροφη μέτρηση» έως την ώρα που θα μεταδοθεί η συζήτηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η αρμόδια υπηρεσία του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου βρίσκεται σε διαδικασία «διευκρίνισης» της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με την αποψινή συνομιλία τίθεται ζήτημα συγκαλυμμένης παράνομης δωρεάς προς κόμμα. Το 2020 το Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου είχε χαρακτηρίσει «παράνομη δωρεά» την διαφημιστική εκστρατεία που είχε διοργανωθεί για τον πρώην πολιτικό της AfD Γεργκ Μόιτεν από την ελβετική εταιρία Goal AG στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η Bundestag κατόπιν επέβαλε πρόστιμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

