Ο Ίλον Μασκ αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις που δέχθηκε για τα σχόλιά του υπέρ της επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος AfD ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ προχώρησε στη ζωντανή συνομιλία που είχε εξαγγείλει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό του, η συζήτηση ξεκίνησε με ένα ευτράπελο καθώς ο Μασκ πρόφερε λάθος το όνομά της.

«Καλώς ήρθατε στη συνομιλία με την Άλις Βάιντελ, η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις για να κυβερνήσει τη Γερμανία, νομίζω», δήλωσε ο Μασκ, προφέροντας το όνομά της εσφαλμένα ως «Βιίντλ».

Οι πρώτες ανταλλαγές στη ζωντανή ηχητική συζήτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του X ήταν επιλεκτικές, καθώς κυμαίνονταν από την ηλιακή ενέργεια έως τις ιδιοτροπίες της γερμανικής επιχειρηματικής γραφειοκρατίας. Οι δυο τους γέλασαν, όταν η Βάιντελ ρώτησε αν ο Μασκ καταλάβαινε πόσο επαχθής μπορεί να είναι οι γερμανικοί επιχειρηματικοί κανόνες.

«Στην πραγματικότητα τους έχω υποστεί», απάντησε, περιγράφοντας πώς μια από τις εφαρμογές του εκτεινόταν σε 25.000 σελίδες και έπρεπε να εκτυπωθεί πολλές φορές.

Η Βάιντελ δήλωσε ευχαριστημένη από την ευκαιρία που είχε να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της χωρίς, όπως υποστήριξε, να την διακόπτουν ή να κατηγορείται ψευδώς ως ηγέτης ενός «εξτρεμιστικού» κόμματος. Έστρεψε τα πυρά της στο «woke» εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας.

«Έχουμε αυτή την τρελή, woke, σοσιαλιστική, αριστερή ατζέντα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έτσι, οι νέοι δεν μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο», είπε. «Απλώς μαθαίνουν για τις μελέτες των φύλων».

Ο Μασκ απάντησε: «Ακούγεται σαν ο ιός της woke ατζέντας να έχει μολύνει πολύ άσχημα τη Γερμανία».

Η Βάιντελ είναι συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), μια ακροδεξιά πολιτική ομάδα που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου. Ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν αντιταχθεί στην υποστήριξη του Μασκ στη Βάιντελ και Αξιωματούχοι της ΕΕ παρακολουθούν τη συνέντευξη για να δουν αν παραβαίνει τους ενωσιακούς ψηφιακούς κανόνες .



