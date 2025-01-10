Υποχρεωτική εντολή εκκένωσης δόθηκε μετά από μια νέα πυρκαγιά που εξαπλώθηκε περίπου 50 στρέμματα στα σύνορα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα.

Η πυρκαγιά Kenneth, η οποία εν συντομία ονομάζεται πυρκαγιά Kennis, στο Woodland Hills καίει νότια, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες σε μια επικαιροποιημένη προειδοποίηση.

«Η LAFD εκδίδει Εντολή Υποχρεωτικής Εκκένωσης για το Vanowen νότια στη Burbank Blvd County Lane Road ανατολικά προς E Valley Circle Blvd. Πρόκειται για άμεση εντολή εκκένωσης για όλους τους κατοίκους αυτής της περιοχής», αναφέρει η προειδοποίηση.

Νέα φωτιά ξεκινά στον Εθνικό Δρυμό Άντζελες

Νέα φωτιά έχει ξεκινήσει στον Εθνικό Δρυμό Άντζελες, όπου καίει και η πυρκαγιά του Eaton.

Η πυρκαγιά Creek βρίσκεται περίπου ένα έως δύο στρέμματα έξω από την οδό Big Tujunga Canyon. Η φωτιά έχει μέτριο ρυθμό εξάπλωσης, υποδεικνύοντας ότι ο ρυθμός της δεν είναι τόσο γρήγορος όσο οι πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανακοινώθηκε το δάσος θα παραμείνει «προσωρινά κλειστό για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των φυσικών πόρων».

Η φωτιά βρίσκεται περίπου12 μίλια μακριά από την πυρκαγιά του Eaton, η οποία έχει σκοτώσει πέντε ανθρώπους. Ο Εθνικός Δρυμός Άντζελες, που καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της κομητείας του Λος Άντζελες, είναι σχεδόν 700.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Πηγή: skai.gr

