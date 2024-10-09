ΣΥΡΙΖΑ: «Ναι» Κασσελάκη στην πρόταση Πολάκη για συνάντηση όλων των υποψηφίων προέδρων

Την πρόταση του Παύλου Πολάκη για συνάντηση των πέντε υποψηφίων προέδρων την Πέμπτη αποδέχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο Στέφανος Κασσελάκης, ζητώντας μόνο αλλαγή ώρας, δηλαδή αντί για 1 το μεσημέρι να γίνει 10.30 το πρωί.

«Πήρα πρωτοβουλία και συγκαλώ στη 1 στη Κουμουνδούρου αύριο συνάντηση όλων υποψηφίων για να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες προεκλογικού αγώνα για ομαλότητα και ηρεμία, ημερομηνίες τηλεμαχιών» ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης από το περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ανέφερε, «θα έρθουν Φαραντούρης και Γκλέτσος.Σαν θεσμικοί εγγυητές ο Νίκος ο Παππάς και η Ράνια Σβίγκου θα είναι εκεί και έχουν ενημερωθεί Φάμελλος και Κασσελάκης! Περιμένω Να ανταποκριθούν στη συνάντηση για να χαράξουμε διαφορετική πορεία από τις τελευταίες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραπομπή του Στέφανου Κασσελάκη με το ερώτημα της διαγραφής που είχε ζητήσει προ ημερών ο πρώην βουλευτής Θέμης Μουμουλίδης

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στο μεταξύ επίσημα ο Σωκράτης Φάμελλος. Η υποψηφιότητα, που συνοδεύεται από 117 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έγινε, όπως είχε προαναγγελθεί, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο κ. Φάμελλος απέστειλε την Τρίτη στον ΣΥΡΙΖΑ το πόθεν έσχες του.

