ΣΥΡΙΖΑ: Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των υποψήφιων προέδρων

Στη δημοσιότητα έδωσε την Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ τα πόθεν έσχες των πέντε υποψήφιων προέδρων.

Τα “πόθεν έσχες” παρουσιάζονται στο πλαίσιο κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και ακολουθείται αλφαβητική σειρά παρουσίασης.

Αναλυτικά τα πόθεν έσχες

Απόστολος Γκλέτσος

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίζει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2022 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και λοιπά ύψους 4.166,91 ευρώ. Όπως αναφέρεται, πόσο μόλις 0,16 ευρώ αφορά μερίσματα, τόκους, ή δικαιώματα, ενώ τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά είναι ύψους 1.257,10 ευρώ.

Επιπλέον, δηλώνει χρεόγραφα και ομόλογα στα οποία, όμως, όπως σημειώνει είναι συνδικαιούχος για τυπικούς λόγους καθώς ανήκουν είτε σε λογαριασμούς των γονιών του είτε σε λογαριασμούς της μητέρας του.

Το 2021 μίσθωσε θυρίδα σε τράπεζα στην οποία συμμισθωτής είναι η Βασιλική Γκλέτσου.

Ο κ. Γκλέτσος δήλωσε μετρητά 131.750 ευρώ και καταθέσεις συνολικού ύψους 5.108 ευρώ σε λογαριασμούς οι οποίοι ανήκουν είτε και στους δυο του γονείς είτε στη μητέρα του.

Παράλληλα, δηλώνει δενδροκαλλιέργεια συνολικής επιφάνειας εδάφους 15.000 τ.μ., ακόμη μία δενδροκαλλιέργεια επιφάνειας εδάφους 35.000 τ.μ., μία αποθήκη σε ισόγειο επιφάνειας 21,29 τ.μ., ένα διαμέρισμα σε ισόγειο 136,53 τ.μ. και ένα διαμέρισμα υπόγειο 25,83 τ.μ., όλα στον νομό Φθιώτιδος στον Δήμο Στυλίδος.

Διαθέτει ένα φορτηγό Ι.Χ. 2.490 κυβικών, ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.372 κυβικών., ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.550 κυβικών και ένα δίκυκλο 996 κυβικών.

Εμφανίζεται να συμμετέχει σε ατομική επιχείρηση που ασχολείται με τα αγροτικά και φέρει την επωνυμία Απόστολος Γλέτσος, ενώ σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα δηλώνει αγρότης.

Το πόθεν έσχες του Απόστολου Γκλέτσου

Στέφανος Κασσελάκης

Ο κ. Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα για το 2023 1.678.594 δολάρια, όπως και 70.417 δολάρια από ενοίκια.

Πάνω από 3,5 εκατ. δολάρια ήταν η αποτίμηση των μετοχών του στις Nuveen High Yield municipal bond Fund 1, καθώς και 326.270 στην Breakwave dry bulk shipping.

Εμφανίζει επίσης καταθέσεις 26.231,62 δολαρίων στην JP Morgan και 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Από ακίνητα, Εχει δηλώσει το σπίτι στις Σπέτσες, την γονική παροχή στον Νέο Κόσμο, την ιδιοκτησία 55 στρεμμάτων στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης με τη βίλα που διατίθεται προς ενοικίαση.

Όσον αφορά στις δανειακές του υποχρεώσεις, φτάνουν περίπου το 1,65 εκατ. Στην Cross country mortgage έχει υπόλοιπο οφειλής 1.577.467,15 και στην Miami automobile 78,926,05 δολάρια. Εχει άλλα δύο μικρότερα δάνεια, συνολικής αξίας περίπου 6.000 ευρώ.

Στη δήλωση αναφέρεται και η Osios LLC, με κεφάλαιο 500.000 δολαρίων, μέσω της οποίας δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Παύλος Πολάκης

Ο Παύλος Πολάκης, με βάση τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2023, εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 3.426,05 ευρώ, τόκους καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής προέλευσης 1,49 ευρώ, και συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και λοιπά 51.987,96 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του έχει εισόδημα από ακίνητα 360 ευρώ, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και λοιπά 9.264,99 ευρώ και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 39.322,16 ευρώ.

Το σύνολο των καταθέσεων που διαθέτει ο κ. Πολάκης ανέρχεται σε 20.805,63 ευρώ και βρίσκεται σε ελληνικές τράπεζες.

Επιπλέον, ο κύριος Πολάκης εμφανίζει στο πόθεν έσχες του μονοκατοικία επιφάνειας εδάφους 308 τ.μ. και επιφάνειας κύριων χώρων 52 τ.μ. κατασκευής του 1974, καθώς και μία μονοκατοικία στα Χανιά σε επιφάνεια εδάφους 1.200 τ.μ. και με επιφάνεια κύριων χώρων 158 τ.μ. Επίσης, η σύζυγός του διαθέτει διαμέρισμα στο Μοσχάτο 41,60 τ.μ., καθώς και ένα ακόμη διαμέρισμα στο Μοσχάτο 156,40 τ.μ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 3165 κυβικών, ένα δίκυκλο 595 κυβικών, ακόμη ένα δίκυκλο 1170 κυβικών, καθώς και ένα ταχύπλοο μήκους 9 μέτρων. Η σύζυγος του δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1329 κυβικών.

Τέλος, ο κ. Πολάκης δήλωσε πως πήρε ένα δάνειο από την Attica Βank ύψους 70.000 ευρώ το 2019, ένα στεγαστικό δάνειο 300.000 ευρώ από την Eurobank το 2008 και ένα ακόμη δάνειο από την Attica Βank ύψους 30.000 ευρώ το 2019.

Το πόθεν έσχες του Παύλου Πολάκη

Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024 εμφανίζει εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 1.617 ευρώ, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 2,26 ευρώ, συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και λοιπά 39.171,83 ευρώ και εισόδημα από ακίνητα 1.938 ευρώ, αλλά και επιπλέον εισόδημα 29.777,67 ευρώ.

Διαθέτει σε ελληνικές τράπεζες καταθέσεις συνολικού ύψους 57.841,15 ευρώ.

Στα ακίνητα, δηλώνει τρεις καλλιέργειες στον Πύργο Ηλείας, επιφάνειας εδάφους 1.293 τ.μ. η μία, 5.600 τ.μ. η δεύτερη, και 15.450 τ.μ. η τρίτη. Εμφανίζει επίσης μία μονοκατοικία με επιφάνεια εδάφους 335 τ.μ. και με επιφάνεια κύριων χώρων 48,82 τ.μ. η οποία βρίσκεται στον Πύργο Ηλείας, ένα διαμέρισμα στην Φολέγανδρο με επιφάνεια εδάφους 70,79 τ.μ. και με επιφάνεια κύριων χώρων 63 τ.μ., ένα διαμέρισμα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης 179,53 τ.μ., μια μονοκατοικία στη Φολέγανδρο 93,20 τ.μ., καθώς και ένα διαμέρισμα στη Γερμανία 40,91 τ.μ. μέτρων το οποίο αποκτήθηκε το 2015.

Ο κύριος Φάμελλος έχει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1560 κυβικών.

Τέλος, έχει πάρει δάνειο ύψους 200.000 ευρώ το 2006, ενώ εμφανίζεται και ένα δάνειο ύψους 62.000 ευρώ από τον Μανώλη Φάμελλο, το 2015.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Νίκος Φαραντούρης

Με βάση τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του έτους 2024, ο Νικόλαος Φαραντούρης εμφανίζει έσοδα από ακίνητα 16.163,79 ευρώ, από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 220,64 ευρώ και συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες επιδόματα πρόσθετες αμοιβές και λοιπά 49.095,05 ευρώ.

Η σύζυγός του έχει συνολικό καθαρό εισόδημα 23.988,75 ευρώ και έσοδα από ακίνητα 34.100,02 ευρώ.

Επίσης, διαθέτει επένδυση σε ασφαλιστικά συμβόλαια η αποτίμηση της οποίας είναι 22.385,40 ευρώ. Τόσο ο κ. Φαραντούρης όσο και η σύζυγός του έχουν μισθώσει θυρίδες, ο μεν πρώτος το 2011 η δεύτερη το 2018.

Και οι δυο μαζί διαθέτουν μετρητά συνολικού ύψους 67.700 ευρώ, κυρίως σε ελληνικές τράπεζες καθώς και στην KBC του Βελγίου. Σημειώνεται πως κάποιοι λογαριασμοί ανήκουν στους γονείς του κ. Φαραντούρη, ή σε συγγενείς της συζύγου του.

Επίσης, και οι δυο μαζί δηλώνουν 38 ακίνητα: δυο διαμερίσματα 117 τ.μ. το καθένα και δυο θέσεις στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή, μια μονοκατοικία 117 τ.μ. στη Σάμη Κεφαλλονιάς, μια μονοκατοικία 103 τ.μ. στην Παλλήνη, δυο διαμερίσματα 74,43 τ.μ. το καθένα στην Αθήνα, δυο οικόπεδα στη Σάμη Κεφαλλονιάς, τρία βοσκοτόπια στον Ασκιό Κοζάνης, ένα οικόπεδο στην Ανάφη, έξι μονοκατοικίες 82,48 τ.μ. η κάθε μια στη Σάμη Κεφαλλονιάς, 5 αποθήκες στην Θεσσαλονίκη, Ένα βιοτεχνικό/βιομηχανικό κτήριο 60 τ.μ. στην Θεσσαολονίκη, ένα διαμέρισμα 64,71 τμ. στην Θεσσαλονίκη, τρία ακόμη διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη (87,28 τ.μ. και 62 τ.μ. -στο τρίτο αναφέρονται 0 τετραγωνικά), ένα διαμέρισμα 115,37 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, ένα διαμέρισμα 33 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη, ένα διαμέρισμα 68 τ.μ. στο Νέο Ψυχικό, μια μονοκατοικία 97 τ.μ. στην Κοζάνη, και 4 οικόπεδα (ένα στην Θεσσαλονίκη, δυο στον Ασκιό Κοζάνης κι ένα στον δήμο Σκύδρας του νομού Πέλλης).

Ο κ. Φαραντούρης διαθέτει ένα επιβατικό ΙΧ 1.390 κυβικών, μια βάρκα 5 μέτρων (η οποία ήταν του πατέρα του) και η σύζυγός του διαθέτει ένα ταχύπλοο 6 μέτρων το οποίο κληρονόμησε από τον πατέρα της.

Επιπλέον, εμφανίζονται μέτοχοι στην τουριστική επιχείρηση με την επωνυμία ΙΟΝΙΑ Τριλογία Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων στην οποία συμμετέχουν με 50% ο καθένας.

Ο κ. Φαραντούρης πήρε δάνειο 209.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 2009.

Τέλος, στην επαγγελματική δραστηριότητα δηλώνει Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς/δικηγόρος, και τονίζει πως δεν έχει συμμετοχή στη διοίκηση της Ιονια Τριλογία.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Φαραντούρη

Κεντρική Επιτροπή για διαγραφή Κασσελάκη

Σημειώνεται ότι με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τη διαγραφή του Στέφανου Κασσελάκη μετά το εξώδικο που απέστειλε με το οποίο ζητούσε έρευνα για τη διαρροή του πόθεν έσχες του.

Η Όλγα Γεροβασίλη, μετά το εξώδικο που έστειλε ο κ. Κασσελάκης για τη διαρροή του πόθεν έσχες έθεσε θέμα διαγραφής του, ζητώντας την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που όπως φαίνεται έγινε δεκτό.

Παράλληλα, η Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε αίτημα Κασσελάκη για παραίτηση της γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής Ράνιας Σβίγκου μετά τη διαρροή του πόθεν έσχες στα ΜΜΕ.

Παρέμβαση στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε με δήλωση του ο Παύλος Πολάκης καλώντας τους συνυποψηφίους του για την προεδρία του κόμματος να συμφωνήσουν από κοινού τους όρους ενός "έντιμου και καθαρού αγώνα".

Στη δήλωση του τονίζει ότι "δε μας αξίζει ούτε η κακομοιριά και τα εξώδικα, ούτε η μικροπολιτική, ούτε τα σχέδια που εξυφαίνονται νύχτα σε υπόγεια! Καλώ να αποσυρθούν ΑΜΕΣΑ τα εξώδικα και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ όλη η παραφιλολογία περί διαγραφής υποψηφίου προέδρου!! "

