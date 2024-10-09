«Πήρα πρωτοβουλία και συγκαλώ στις 13:00 στη Κουμουνδούρου αύριο συνάντηση όλων υποψηφίων για να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες προεκλογικού αγώνα για ομαλότητα και ηρεμία, ημερομηνίες τηλεμαχιών» ανακοίνωσε με νέα δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης από το περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ενημέρωσε:

«Θα έρθουν Φαραντούρης και Γκλέτσος.Σαν θεσμικοί εγγυητές ο Νίκος ο Παππάς και η Ράνια Σβίγκου θα είναι εκεί και έχουν ενημερωθεί Φάμελλος και Κασσελάκης! Περιμένω Να ανταποκριθούν στη συνάντηση για να χαράξουμε διαφορετική πορεία από τις τελευταίες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

