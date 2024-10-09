Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε ρόλο πυροσβέστη ο Πολάκης: Καλεί σε συνάντηση όλων των υποψηφίων προέδρων αύριο στην Κουμουνδούρου

«Περιμένω να ανταποκριθούν στη συνάντηση για να χαράξουμε διαφορετική πορεία από τις τελευταίες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ», όπως είπε από το περιστύλιο της Βουλής

Παύλος Πολάκης

«Πήρα πρωτοβουλία και συγκαλώ στις 13:00 στη Κουμουνδούρου αύριο συνάντηση όλων υποψηφίων για να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες προεκλογικού αγώνα για ομαλότητα και ηρεμία, ημερομηνίες τηλεμαχιών» ανακοίνωσε με νέα δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης από το περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ενημέρωσε:

«Θα έρθουν Φαραντούρης και Γκλέτσος.Σαν θεσμικοί εγγυητές ο Νίκος ο Παππάς και η Ράνια Σβίγκου θα είναι εκεί και έχουν ενημερωθεί Φάμελλος και Κασσελάκης! Περιμένω Να ανταποκριθούν στη συνάντηση για να χαράξουμε διαφορετική πορεία από τις τελευταίες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark