Πολάκης στη Βουλή: Τον Κασσελάκη δεν θέλω να τον αποκλείσω, θέλω να τον νικήσω

Την αντίθεσή του σε σενάρια διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε στο περιστύλιο της Βουλής, ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Παύλος Πολάκης, μετά και το εξώδικο που απέστειλε χθες ο τέως Πρόεδρος στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, λόγω διαρροής του πόθεν έσχες του πριν τη δημοσιοποίηση των υπολοίπων υποψηφίων.

Με νέα του δήλωση αυτή τη φορά στη Βουλή, ο Χανιώτης βουλευτής διεμήνυσε πως «εγώ δεν θέλω να τον αποκλείσω, θέλω να τον νικήσω», επαναλαμβάνοντας πάντως ότι ήταν απαράδεκτη η κίνηση της αποστολής εξωδίκου καλώντας τον έκπτωτο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να το ανακαλέσει.

«Βλέπω ότι συνεχίζει την ίδια απολιτίκ τακτική, και δυστυχώς βλέπω κάποιους να ρίχνουν νερό στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», πρόσθεσε αναφερόμενος στο εξώδικό και αλλά και στη χθεσινή θυελλώδης συνεδρίαση της ΠΓ που αποφάσισε την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, με τον ίδιο να επαναφέρει στο τραπέζι την πρωτοβουλία του για άμεση συνάντηση των 5 υποψηφίων, λέγοντας πως έχει ήδη συνομιλήσει και συμφωνήσει με τον Νικόλα Φαραντούρη και τον Απόστολο Γκλέτσο.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Πολάκη στο Περιστύλιο:

«Νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ ξανά σήμερα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είδα ότι οι προτάσεις μου έγιναν εν μέρει δεκτές. Θεωρώ απαράδεκτη την διαρροή ενός πόθεν έσχες αλλά εξίσου και περισσότερο απαράδεκτο το εξώδικο. Χθες ζήτησα τη δημόσια ανάρτηση όλων των πόθεν έσχες γιατί τα πολιτικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν κάτι να κρύψουν.

Η διαδικασία της προεδρικής εκλογής πρέπει να αξιοποιηθεί για το άνοιγμα προς την κοινωνία. Εδώ υπάρχει ένας πόλεμος δίχως τέλος. Ο Στέφανος Κασσελάκης βλεπω ότι συνεχίζει την ίδια απολιτίκ τακτική και δυστυχώς βλέπω κάποιους να ρίχνουν νερό στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Τον καλώ να πάρει αμέσως πίσω το εξώδικο. Καλώ της Ράνια Σβίγγου και τον Νίκο Παππά να συγκαλέσουν σύσκεψη των 5 υποψηφίων. Ήδη συμφώνησαν ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Απόστολος Γκλέτσος.

Και βέβαια να ορίσουμε τις ημερομηνίες μιας ή δυο τηλεμαχιών και η μια να γίνει πριν το συνέδριο. Καλω τους πάντες να σταματήσουν τα σενάρια περί διαγραφών. Δεν πρέπει να διώξουμε τον κόσμο αλλά να τον μαζέψουμε, ειδικά τώρα που φάνηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί.

Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο.Δεν συμφωνώ με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Να γίνει σήμερα ή αύριο η συνάντηση των 5 για να λυθούν όλα τα θέματα. Από τη στιγμή που αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες όλων, ακόμα και ο πιο κακόπιστος που τον έπεισε να καταθέσει το εξώδικο θα πρέπει να του πει να το πάρει πίσω.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να στέλνει πρώην πρόεδρος εξώδικο προς το κόμμα που θέλει να ηγηθεί και δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο Κεντρική Επιτροπή να διαγραφεί έναν υποψήφιο πρόεδρο.Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή. Πρέπει να αναμετρηθούμε στα ίσα. Εγώ δεν θέλω να τον αποκλείσω θέλω να τον νικήσω».

