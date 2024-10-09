Σωκράτης Φάμελλος: Κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητά του

Την υποψηφιότητα του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε και επίσημα ο Σωκράτης Φάμελλος, συνοδεύοντας τη με 117 υπογραφές μελών της ΚΕ.

«Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τις καταστατικές μας προβλέψεις κατέθεσα πριν από λίγο την υποψηφιότητά μου με πλήρη φάκελο για την θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η υποψηφιότητά μου έχει την έγκριση υποψηφιότητας από 117 συντρόφους και συντρόφισσες μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και όλες θερμά και πιστεύω ότι η υποψηφιότητά μου θα έχει τη δυνατότητα να στηριχθεί και από πολύ περισσότερους συντρόφους και συντρόφισσες και κυρίως από την κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι υπογραφές θεωρώ ότι έχουν ίδια σημασία, αξία και βαρύτητα γιατί η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ενωτική και υποψηφιότητά μου αλλά και υποβολή της σήμερα αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει ενότητα και είναι και μια απάντηση στην τοξικότητα, τις αντιθέσεις και στις επιθέσεις που δέχεται το κόμμα τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο κ. Φάμελλος εξερχόμενος των κεντρικών γραφείων του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Πρόσθεσε ότι «πρέπει μαζί να ξαναχτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να εγγυηθούμε όλοι μαζί την ενότητα», καλώντας σε έναν πλούσιο προσυνεδριακό διάλογο. «Δεν είναι το διακύβευμα η θέση του προέδρου, το διακύβευμα είναι η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ και η υποψηφιότητά μου είναι μία εγγύηση ότι θα υπάρχει επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δημοκρατικός, δυναμικός, αξιόπιστος και σοβαρός». Κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην προσυνεδριακή διαδικασία, «να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλη την Ελλάδα και γι' αυτό η πρότασή μου απευθύνεται σε όλους πολίτες της χώρας».

Ο κ. Φάμελλος απάντησε καταρχήν ότι «είναι απαράδεκτη και αδιανόητη η κίνηση αποστολής εξώδικου στην ΚΕ και θεωρώ αδιανόητο ότι ένας εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος στρέφεται δικαστικά κατά του κόμματος του οποίου θέλει να διεκδικήσει την προεδρία». Είπε ότι τον καλύπτει απολύτως η απόφαση της χθεσινής ΠΓ και η επιστροφή του εξωδίκου ως απαράδεκτου. «Είναι προφανές ότι στην προοπτική και στην αναγκαιότητα της ενότητας και της αποτελεσματικότητας, της σοβαρότητας του ΣΥΡΙΖΑ είμαι διατεθειμένος να συμβάλλω με οποιοδήποτε τρόπο για να υπάρχει η αποκατάσταση αυτού του στίγματος, γιατί όπως και για τη ρετσινιά της διαπλοκής απάντησα ξεκάθαρα ότι επιστρέφεται στον πρώην πρόεδρο».

Ερωτηθείς σχετικά με την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης για συνάντηση αύριο των υποψήφιων προέδρων, ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τη γραμματέα της ΚΕ «ότι προφανώς σε συνεννόηση με τα όργανα του κόμματος μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε συνάντηση που θα δώσει λύσεις». «Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στην οικογένεια. Θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά τα όργανα του κόμματος και να τα σεβόμαστε, από εκεί ξεκινάμε, με τους κανόνες της κοινής μας ύπαρξης και είναι προφανέστατο ότι θα συμβάλλω για να υπάρχει η αποκατάσταση και αυτού του αρνητικού κλίματος. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε για μια προοπτική και η δική μου υποψηφιότητα στοχεύει σε αυτό στο να υπάρχει προοπτική, η δυνατότητα ενός καλύτερου ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.