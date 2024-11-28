Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να είναι προετοιμασμένος για πόλεμο στον Λίβανο, αν παραβιαστεί η εκεχειρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια στο ισραηλινό Channel 14 ότι διέταξε τον στρατό να είναι προετοιμασμένος για πόλεμο στον Λίβανο, σε περίπτωση που παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι συνθήκες για την επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Ερωτηθείς σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τους ομήρους, ο Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά:Α «Νομίζω ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ προς το καλύτερο».

Δεν έδωσε ωστόσο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

