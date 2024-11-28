Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα τον νόμο που επικυρώνει τον προϋπολογισμό του 2025, από τον οποίο λίγο περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 60% των δαπανών, θα διατεθούν για την άμυνα και την ασφάλεια για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

«Η προτεραιότητα του προϋπολογισμού είναι η προστασία της χώρας μας, περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των δυνάμεων ασφαλείας και άμυνας, την αγορά και την παραγωγή όπλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξοπλισμού», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ στο Telegram.

Ο προϋπολογισμός, συνολικής αξίας περίπου 82 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε προηγουμένως εγκριθεί από τους Ουκρανούς βουλευτές στις 19 Νοεμβρίου.

Η Ουκρανία, η οποία έχει λιγότερα όπλα, λιγότερους νεοσύλλεκτους στην πρώτη γραμμή του μετώπου και λιγότερα κονδύλια από όσα η Ρωσία, αναγκάστηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες για να υποστηρίξει την πολεμική επιχείριση καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει στο τρίτο έτος της.

Συνολικά, λίγο περισσότερα από 50 δισεκ. ευρώ θα δαπανηθούν για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή όπλων και τους μισθούς στρατιωτών, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει καταστρέψει την εθνική οικονομία, έχει καταστρέψει πολυάριθμες υποδομές, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες και ώθησε τη Δύση να βοηθήσει μαζικά το Κίεβο.

Η αποχώρηση εκατομμυρίων Ουκρανών στο εξωτερικό έχει επίσης επηρεάσει έντονα τα φορολογικά έσοδα του κράτους.

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και αρκετούς μήνες στο πεδίο της μάχης ενάντια στα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία προελαύνουν σε αρκετούς τομείς του μετώπου.

Χθες, από την ρωσική πλευρά, η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2025- 2027, ο οποίος προβλέπει κατακόρυφη άνοδο των αμυντικών δαπανών του χρόνου, σε ποσοστό 30%. Ο προϋπολογισμός του 2025 προβλέπει ότι οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας θα φτάσουν σχεδόν τα 13.500 δισεκ. ρούβλια (περίπου 119 δισεκ. ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία), ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του ρωσικού ΑΕΠ. Συνολικά τουλάχιστον το 40% του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2025 θα είναι αφιερωμένο στην άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Ήδη το 2024 οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 70% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας, μαζί με τις επενδύσεις για την ασφάλεια, το 8,7% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τον Πούτιν. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πριν περισσότερα από 30 χρόνια.

Η άφιξη στην αμερικανική προεδρία τον ερχόμενο Ιανουάριο του απρόβλεπτου Ντόναλντ Τραμπ κάνει το Κίεβο να φοβάται ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν ή θα διακόψουν εντελώς την αμερικανική βοήθεια, που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία στην απόκρουση του ρωσικού στρατού.

