Συγκρούσεις συριακού στρατού και τζιχαντιστών με 57 νεκρούς στο Χαλέπι

Τουλάχιστον 57 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των συγκρούσεων μεταξύ του συριακού στρατού και τζιχαντιστών στην επαρχία του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, όπως μεταδίδει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν την επίθεση της (τζιχαντιστικής οργάνωσης) Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) άφησαν 57 νεκρούς: 31 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων και 26 εκ των επιτιθέμενων», αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Η HTS είναι πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα ο οποίος ελέγχει τον τελευταίο θύλακα ένοπλης αντίστασης στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, συριακά και ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, επισημαίνει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ρωσία, βασικός σύμμαχος του καθεστώτος Άσαντ, έχει από το 2015 παρέμβει στρατιωτικά στον εμφύλιο στη Συρία και εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον ανταρτών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το συριακό καθεστώς έχει ανακτήσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας, με τη βοήθεια της Ρωσίας και του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου το 2011, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους και έχει υποχρεώσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

