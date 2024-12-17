Συρία: Τουλάχιστον 100.000 σοροί σε ομαδικό τάφο κοντά στη Δαμασκό

Φρίκη στη Συρία. Ο επικεφαλής μιας συριακής ανθρωπιστικής οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένας ομαδικός τάφος έξω από τη Δαμασκό περιείχε τα πτώματα τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την έκπτωτη κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.



Ο Μουάζ Μουσταφά, μιλώντας στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη από τη Δαμασκό, είπε ότι στην περιοχή Αλ Κουτάιφα, 40 χλμ. βόρεια της συριακής πρωτεύουσας, βρίσκεται ένας από τους πέντε ομαδικούς τάφους που είχε εντοπίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Εκατό χιλιάδες είναι η πλέον συντηρητική εκτίμηση» του αριθμού των σορών που έχουν ταφεί στο σημείο, δήλωσε δε ο Μουσταφά, επικεφαλής της Συριακής Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης. «Είναι μια πολύ, πολύ εξαιρετικά -σχεδόν άδικη- συντηρητική εκτίμηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Μουσταφά είπε ότι είναι σίγουρος ότι υπάρχουν περισσότεροι ομαδικοί τάφοι και ότι μαζί με τις σορούς των Σύρων περιλαμβάνονται Αμερικανοί και Βρετανοί πολίτες και άλλοι ξένοι.Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί από το 2011, όταν η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Άσαντ εξελίχθηκε σε γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο.Ο Άσαντ και ο πατέρας του Χαφέζ, ο οποίος προηγήθηκε ως πρόεδρος και πέθανε το 2000, κατηγορούνται από Σύρους πολίτες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες κυβερνήσεις για εκτεταμένες εξωδικαστικές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκτελέσεων στο διαβόητο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.Ο Άσαντ αρνήθηκε επανειλημμένα ότι η κυβέρνησή του διέπραξε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαρακτήρισε τους επικριτές του ως εξτρεμιστές.Ο πρέσβης της Συρίας στον ΟΗΕ Κουσάι Αλνταχάκ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου για σχόλιο, όμως την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι αναμένει οδηγίες από τις νέες αρχές ώστε να «συνεχίσει να υπερασπίζεται και να εργάζεται για τον συριακό λαό».Ο Μουσταφά έφτασε στη Συρία όταν ο Άσαντ δραπέτευε προς τη Ρωσία και η κυβέρνησή του κατέρρεε εξαιτίας της αστραπιαίας επίθεσης των ανταρτών που τερμάτισε την 50ετή διακυβέρνηση της οικογένειάς του.Είπε ότι μυστικοί πράκτορες της συριακής αεροπορίας ήταν υπεύθυνοι για τις σορούς που προέρχονταν από στρατιωτικά νοσοκομεία. Τα πτώματα, αφότου είχαν βασανιστεί μέχρι θανάτου, συλλέγονταν σε διάφορες εγκαταστάσεις των μυστικών υπηρεσιών και στη συνέχεια στέλνονταν σε ομαδικούς τάφους.Το Reuters δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του Μουσταφά.

