Ο πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει σήμερα στο Βατικανό τα 88α γενέθλιά του. Δεν συνηθίζει να δίνει ιδιαίτρη σημασία στην ημέρα αυτή, αλλά από νωρίς το πρωί άρχισαν να φτάνουν χιλιάδες μηνύματα ευχών, αρχίζοντας από εκείνο του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

Μαλιστα την Κυριακή, στην πτήση της επιστροφής από μία μονοημερη επίσκεψη στην Κορσική, ανταποκρίτρια της TeleVisa Univision έκανε έκπληξη στον Ποντίφικα με μία.. προκαταβολική τούρτα γιατα γενέθλιά του.

Ο Φραγκίσκος ηγείται της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 2013 και δίνει μεγάλη έμφαση στην απλότητα και στην άμεση επαφή με τους πιστούς. Σε μια εβδομάδα, στην βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου πρόκειται να κηρύξει την έναρξη του Ιωβηλαίου, του Αγίου Έτους των Καθολικών, το οποίο προβλέπει εντατικό πρόγραμμα τελετών και συναντήσεων για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

«'Αγιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το ότι άνοιξες διάπλατα τις πύλες της Εκκλησίας σε όλους. Σε ευχαριστούμε που έδωσες βήμα στην φωνή των φτωχών και των απόκληρων όλου του κόσμου, ζητώντας δικαιοσύνη, ψωμί και εργασία και γι' αυτούς», γράφει σήμερα η εφημερίδα των Ιταλών Καθολικών Επισκόπων «Αββενίρε».

Ο ιταλικός Τύπος προσθέτει παράλληλα ότι «ο Φραγκίσκος είναι ένας από τους δέκα μακροβιότερους ποντίφικες της Ιστορίας».

«Υπάρχει μια χρηματοοικονομική δραστηριότητα η οποία κινδυνεύει να χρησιμοποιήσει τοκογλυφικά κριτήρια, όταν ευνοεί τους ήδη προνομιούχους και αποκλείει τους πολίτες εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θα είχαν ανάγκη να τους γίνει πίστωση. Ο κίνδυνος που διαπιστώνουμε, είναι η απόσταση από τις διάφορες τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια χρηματοοικονομική δραστηριότητα η οποία μαζεύει ποσά σε συγκεκριμένες περιοχές και τα μεταφέρει σε άλλες, με μόνο στόχο να ενισχύσει τα συμφέροντά της. Ο κόσμος, με τον τρόπο αυτό, νιώθει να εγκαταλείπεται και να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης», τόνισε χθες ο Φραγκίσκος, μιλώντας σε αντιπροσωπεία ιταλικών, τραπεζικών ινστιτούτων.

