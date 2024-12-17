Η Μόσχα έλαβε χθες και δημόσια ένα προειδοποιητικό μήνυμα από τη νέα προσωρινή (θεωρητικά) ηγεσία στη Δαμασκό, η οποία ουσιαστικά την καλεί να αναγνωρίσει τα νέα δεδομένα μετά την απομάκρυνση του Άσαντ και να προσαρμοστεί σε αυτά, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας με τους τζιχαντιστές, που έχουν αναλάβει τον έλεγχο στη συριακή πρωτεύουσα.



Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της μεταβατικής κυβέρνησης Ομπέιντα Αρναούτ δήλωσε στο πρακτορείο ΑΡ, ότι η Συρία έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, κάτι το οποίο οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι.



«Μετά την είσοδο στη Δαμασκό, το καθεστώς Άσαντ έχει τελειώσει χωρίς επιστροφή και η συριακή επανάσταση έχει θριαμβεύσει. Και η Συρία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. Ο τίτλος της νέας φάσης είναι άνοιγμα στον κόσμο, οικοδόμηση διεθνών σχέσεων που θα είναι προς όφελος του συριακού λαού και με τρόπο, που θα ανταποκρίνεται στις θυσίες του συριακού λαού».

Ο Άσαντ πρέπει να λογοδοτήσει

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση υπό τον έλεγχο του τζιχαντιστή ηγέτη Μοχάμεντ Αλ Γκολάνι σχεδιάζει να πιέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας του την έκδοση στη Συρία, του πρώην αυταρχικού προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.



«Ο Μπασάρ Άσαντ είναι ένας εγκληματίας πολέμου που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για το καλό του συριακού λαού. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του» τόνισε στις δηλώσεις του ο Αρναούτ.



Ο εκπρόσωπος της νέας κυβέρνησης υπονόησε ότι από την στάση της Μόσχας θα εξαρτηθεί και το μέλλον των δύο ρωσικών βάσεων στο συριακό έδαφος, αεροπορικής και ναυτικής, που έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για τη Ρωσία.



«Νομίζω ότι η Ρωσία θα πρέπει να επανεξετάσει την παρουσία της στο συριακό έδαφος καθώς και τα συμφέροντά της. Τα συμφέροντά της συνδέονταν με το εγκληματικό καθεστώς Άσαντ. Μπορούν να το ξανασκεφτούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να προσεγγίσουν τη νέα διοίκηση. Να αποδείξουν ότι δεν έχουν καμία εχθρότητα με τον συριακό λαό και ότι η εποχή του καθεστώτος Άσαντ έχει οριστικά τελειώσει».

Μήνυμα σε Κούρδους και Τουρκία

Σαφές ήταν το μήνυμα προς όλες τις πλευρές, που έστειλε ο Αρναούτ για το Κουρδικό, για το οποίο καίγεται η Τουρκία και ενώ είναι γνωστό ότι περιοχές στη βόρεια Συρία ελέγχονται από κουρδικές παραστρατιωτικές δυνάμεις.



«Όσον αφορά τους Κούρδους, είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του συριακού λαού και επιθυμούμε πολύ την προστασία των δικαιωμάτων αυτής της ομάδας. Ο κοινωνικός ιστός στη Συρία αποτελεί πηγή δύναμης και όχι αδυναμίας. Αλλά διαβεβαιώνουμε ότι δεν διαχωρίζουμε κανένα τμήμα της Συρίας και δεν θα επιτρέψουμε κανένα τμήμα της Συρίας να βρεθεί εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης της Δαμασκού».



Μπορεί λοιπόν η νέα ηγεσία υπό το HTS να δηλώνει μεταβατική, αλλά δείχνει διατεθειμένη να αποδείξει ότι είναι έτοιμη να λάβει τάχιστα αποφάσεις και να μην δεχθεί τετελεσμένα γεγονότα από καμιά πλευρά. Αναμένεται να φανεί πώς θα αντιδράσουν σε όλες αυτές τις διακηρύξεις οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.



Πηγή: ΑΡ





