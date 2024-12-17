Συρία: «Στεγνώνει» από ξένο συνάλλαγμα στη σκιά των ατασθαλιών του Άσαντ

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Συρίας Μοχάμαντ αλ Μπασίρ (φωτογραφία) δήλωσε την Τρίτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η Συρία έχει πολύ χαμηλά συναλλαγματικά αποθέματα στη σκιά των ατασθαλιών του καθεστώτος Άσαντ.

Σημερινοί και πρώην Σύροι αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι τα αποθέματα δολαρίων έχουν σχεδόν εξαντληθεί επειδή η κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ τα χρησιμοποιούσε όλο και περισσότερο για να στηρίξει τις τιμές σε τρόφιμα και καύσιμα αλλά και για να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές της προσπάθειες.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας ανέρχονται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μια από τις πηγές είπε στο Reuters, ενώ μια άλλη είπε ότι τα αποθέματα σε δολάρια ΗΠΑ ανέρχονταν «σε εκατοντάδες εκατομμύρια».

Πάντως, το θησαυροφυλάκιο της κεντρικής τράπεζας της Συρίας περιέχει σχεδόν 26 τόνους χρυσού, την ίδια ποσότητα που είχε στην αρχή του αιματηρού εμφυλίου της το 2011, ακόμη και μετά τη χαοτική πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, μετέδωσε το Reuters που επικαλείται τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

