Σε μία ακόμη προσπάθεια να καθησυχάσει τις μειονότητες εντός της Συρίας και να εμφανιστεί ενωτικός, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι δεσμεύτηκε ότι θα διαλυθούν οι διάφορες φατρίες των ανταρτών.

Ειδικότερα, ο ηγέτης της ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Συρίας Άσαντ, είπε ότι όλες οι αντάρτικες φατρίες θα «διαλυθούν και οι μαχητές θα εκπαιδευτούν για να ενταχθούν στις τάξεις του υπουργείου Άμυνας» κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της μειονοτικής κοινότητας των Δρούζων.

«Όλοι θα υπόκεινται στον νόμο», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο κανάλι Telegram της ομάδας. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ενότητα στη χώρα.

«Η Συρία πρέπει να παραμείνει ενωμένη», είπε. «Πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και όλων των θρησκειών για την εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Σε ξεχωριστή συνάντηση με βρετανική αντιπροσωπεία, ο Αλ-Γκολάνι είπε επίσης ότι οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Δαμασκού πρέπει να αρθούν εάν πρόκειται να επιστρέψουν οι πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου.

Μίλησε «για τη σημασία της αποκατάστασης των σχέσεων» με το Λονδίνο και τόνισε «τη σημασία του τερματισμού όλων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Συρία, ώστε οι εκτοπισμένοι Σύροι να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους».

Μετά την πτώση του Άσαντ την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία και η Νορβηγία, μεταξύ άλλων, δήλωσαν ότι ανέστειλαν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου από Σύρους, παρά την αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ είχαν επιβάλει ευρείες κυρώσεις στο καθεστώς Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων απαγορεύσεων στις πωλήσεις όπλων στη Συρία και των εισαγωγών πετρελαίου από τη χώρα και απαγόρευση των επενδύσεων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της.

Οι κυρώσεις έπαιξαν ρόλο στην ακρωτηρίαση της οικονομίας της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας. Ο πληθωρισμός είναι αχαλίνωτος και τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας .



Πηγή: skai.gr

