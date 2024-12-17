Πιέσεις με το «καλημέρα» ασκεί ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στο νέο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού με τις σχέσεις των δύο ανδρών να παρουσιάζουν εντάσεις από νωρίς.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπαϊρού αποτελεί μακροπρόθεσμος σύμμαχος του Μακρόν, κατέκτησε την πρωθυπουργία μόνο μετά από μια τεταμένη αντιπαράθεση που είχε με τον Μακρόν και αφότου τον απείλησε ότι θα σταματήσει να τον στηρίζει αν δε λάβει εκείνος την κορυφαία θέση, σύμφωνα με το Politico.

Ο πρόσφατα διορισμένος πρωθυπουργός ανέφερε τη Δευτέρα ότι σχεδίαζε να ανακοινώσει τον κατάλογο των υπουργών του μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, έσπευσε να πετάξει το μπαλάκι στον Μακρόν για την όποια καθυστέρηση στον σχηματισμό κυβέρνησης, προσθέτοντας καυστικά ότι χρειαζόταν να είναι παρών ο πρόεδρος στη Γαλλία για να γίνουν οι διορισμοί των νέων υπουργών, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυάσχολη διεθνή ατζέντα του Μακρόν.

Το σχόλιο όμως αυτό του Μπαϊρού δεν άρεσε καθόλου στον Μακρόν και προέτρεψε τον πρωθυπουργό να στείλει τον κατάλογο των υπουργών του μέχρι την Τρίτη το βράδυ.

Ο Μακρόν «περιμένει τις προτάσεις» του πρωθυπουργού αφού ολοκληρώσει τις συνομιλίες με τους κοινοβουλευτικούς ηγέτες την Τρίτη, δήλωσε στο Politico σύμβουλος του Γάλλου προέδρου, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο σύμβουλος, είπε επίσης ότι ο Μακρόν αναμένει από τον Μπαϊρού να προτείνει υπουργούς την Τρίτη μόλις ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις με τους ηγέτες του κοινοβουλίου και έπειτα από μια συνεδρίαση στο γαλλικό κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μπαϊρού διορίστηκε νέος πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή αφού η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και ο αριστερός συνασπισμός Νέο Λαϊκό Μέτωπο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ανατρέψουν την προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον Μισέλ Μπαρνιέ.

