Συρία: Το καθεστώς του Άσαντ έπεσε - Τι ακολουθεί;

Η είδηση της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ έφερε αγαλλίαση στους δρόμους της Δαμασκού και στις συριακές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Όμως, με τους αντάρτες υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) - που έχει χαρακτηριστεί ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ - τώρα να έχουν τον έλεγχο, το μέλλον της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας παραμένει αβέβαιο.



Ο ηγέτης του HTS Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζουλάνι πολέμησε κάποτε για την Αλ Κάιντα εναντίον των ΗΠΑ στο Ιράκ, αλλά υποστηρίζει ότι η ομάδα του έκτοτε «έγινε πιο μετριοπαθής» και σχεδιάζει να εισάγει δημοκρατικές ελευθερίες στη Συρία.

Ειδικοί στη Μέση Ανατολή είπαν στο CNN ότι ελπίζουν ότι το HTS μπορεί να προσφέρει ένα λαμπρότερο μέλλον για τους Σύρους που ζούσαν κάτω από την βάναυση δικτατορία των Άσαντ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.



«Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις τον Μπασάρ αλ Άσαντ από την άποψη ότι ήταν ‘’κακός’’ για τη Συρία και κακός για τον κόσμο», δήλωσε η Κιμ Γκάτας, Λιβανέζα δημοσιογράφος και συγγραφέας στο περιοδικό The Atlantic.

«Φαίνεται ότι η HTS έχει μάθει πολλά από τα δικά της λάθη στο παρελθόν, αλλά ακόμη και τα λάθη του παρελθόντος της Αμερικής

Από την πλευρά της, η HST φαίνεται ότι «λέει όλα τα σωστά πράγματα, και όχι απλώς τα λέει, αλλά τα κάνει», δήλωσε η Νατάσα Χολ, αναλύτρια για τη Μέση Ανατολή στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.



Η Χολ ανέφερε ότι οι φίλοι της στη Συρία της είπαν ότι οι θρησκευτικές της μειονότητες καθησυχάζονται για τα θρησκευτικά τους δικαιώματα, και ότι η HTS έχει διατηρήσει ορισμένους κυβερνητικούς στις θέσεις τους σε περιοχές που ελέγχονταν από το καθεστώς.



«Φαίνεται ότι η HTS έχει μάθει πολλά από τα δικά της λάθη στο παρελθόν, αλλά ακόμη και τα λάθη του παρελθόντος της Αμερικής», είπε, αναφερόμενη στην πολιτική «από-Μπααθοποίησης» των ΗΠΑ κατά την εισβολή τους στο Ιράκ, η οποία περιλάμβανε την εξάλειψη της επιρροής του κόμματος Μπάαθ του Σαντάμ Χουσεΐν.



Οι Σύροι «ονειρεύονταν αυτή τη στιγμή εδώ και 13 χρόνια», παρατήρησε η Γκάτας. «Νομίζω ότι έχουν τώρα τη δυνατότητα συσπείρωσης». Αλλά η επίτευξη μιας ομαλής και ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας θα χρειαστεί διεθνή υποστήριξη, διευκρίνισε.



«Θα απαιτήσει από τους περιφερειακούς παίκτες Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και Ιράν να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση, καθώς και να μην επαναφέρουν τα ‘’παιχνίδια εξουσίας’’ τους (εμπλεκόμενοι) στη Συρία», σημείωσε.



«Ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ίσως είναι μια επικίνδυνη ελπίδα» κατέληξε.

