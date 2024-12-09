Η σημαία της συριακής αντιπολίτευσης υψώθηκε σήμερα στην πρεσβεία της Συρίας στη Μόσχα, δήλωσε δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο, μία ημέρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μια ομάδα ανδρών ύψωσε τη σημαία της αντιπολίτευσης με τα τρία κόκκινα αστέρια, επεσήμανε ο δημοσιογράφος, μια πληροφορία την οποία επιβεβαίωσε και αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

«Η πρεσβεία είναι ανοικτή και λειτουργεί κανονικά υπό τη νέα σημαία», δήλωσε πηγή από τη συριακή πρεσβεία στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass.

Η συμβολική αυτή ενέργεια έγινε αφού, σύμφωνα με κρατικά ρωσικά μέσα τα οποία επικαλέστηκαν πηγή στο Κρεμλίνο, ο Σύρος πρόεδρος και η οικογένειά του αναζήτησαν καταφύγιο στη Μόσχα.

Το AFP δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία και το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει προς το παρόν κανένα επίσημο σχόλιο για το θέμα.

Στο μεταξύ ανώτερος Ρώσος βουλευτές τόνισε σήμερα ότι η ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία είναι πλήρως εγγυημένη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax. Προειδοποίησε εξάλλου ότι η Μόσχα θα απαντήσει σκληρά, αν δεχθούν επίθεση οι βάσεις της στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

