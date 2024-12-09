Συρία: Το χρονικό της ραγδαίας κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ

Η κατάληψη στρατιωτικών βάσεων, το γκρέμισμα συμβόλων του συριακού καθεστώτος, η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η προέλαση σε μεγάλες πόλεις – αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα όσων πέτυχαν οι δυνάμεις των Σύρων ανταρτών σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα.



Το Sky News παρακολούθησε την επίθεση που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο Άσαντ, ο οποίος έχει πλέον εγκαταλείψει τη χώρα, είχε ορκιστεί να «συντρίψει» την επίθεση, αλλά το χρονικό της καταδεικνύει πόσο ραγδαία κατέρρευσε το καθεστώς του και πόσο εύθραυστη ήταν η ισχύς του.



Έτσι εξελίχθηκε η επίθεση.



Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα νωρίτερα, οι δυνάμεις του Άσαντ που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έλεγχαν μεγάλο μέρος της Συρίας.



Τώρα οι ομάδες της αντιπολίτευσης - με επικεφαλής την ισλαμιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) - πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα και γνωστή στο παρελθόν ως Μέτωπο Νούσρα - κατέλαβαν τρεις από τις μεγάλες πόλεις της Συρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της και ανέτρεψαν το καθεστώς.

Η πτώση του Χαλεπίου

Οι αντάρτες ξεκίνησαν την αιφνιδιαστική επίθεση από τη βόρεια επαρχία Ιντλίμπ προτού επιτεθούν σε περιοχές βόρεια και βορειοδυτικά του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Άσαντ από το 2016.



Σε διάστημα μόλις τριών ημερών, οι αντάρτες απώθησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις. Πλάνα από τις 29 Νοεμβρίου δείχνει ουρές φοιτητών να απομακρύνονται από το Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου καθώς οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης προσέγγιζαν την πόλη.



Αργότερα την ίδια μέρα, μόλις δύο χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου, μέλη της HTS βιντεοσκοπήθηκαν σε ένα άγαλμα του νεκρού αδελφού του Άσαντ, κατεβάζοντας τη σημαία του καθεστώτος.

Την επόμενη μέρα, ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πόλη - το Χαλέπι έπεσε στα χέρια των ανταρτών.

Οι δυνάμεις του Άσαντ προσπάθησαν να αμυνθούν

Μετά την ήττα στο Χαλέπι, οι δυνάμεις του Άσαντ προσπάθησαν να υπερασπιστούν άλλες πόλεις και κωμοπόλεις. Κατευθύνθηκαν προς τη Χάμα, μια πόλη 120 χλμ νότια του Χαλεπίου - όπου τα

βίντεο που δημοσιεύτηκαν στις 30 Νοεμβρίου δείχνουν μια σειρά από τανκς καθώς οι δυνάμεις του Άσαντ περίμεναν τους αντάρτες.



Αυτά είναι από τα λίγα βίντεο που δείχνουν τις προσπάθειες των καθεστωτικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της επίθεσης.



Στις 2 Δεκεμβρίου, ρωσικά και συριακά αεροσκάφη έπληξαν την ελεγχόμενη από τους αντάρτες πόλη Ιντλίμπ στα βόρεια, η οποία για χρόνια ήταν το τελευταίο αντικαθεστωτικό προπύργιο στη Συρία.



Βίντεο δείχνουν τις συνέπειες μιας πολύνεκρης επίθεσης κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιντλίμπ. Τα χτυπήματα εκείνη την ημέρα σκότωσαν τουλάχιστον 25 άτομα.

Οι αντάρτες κινούνται προς Χάμα

Στη συνέχεια, οι αντάρτες κινήθηκαν προς την πόλη Χάμα, 120 χιλιόμετρα νότια του Χαλεπίου. To Sky News επαλήθευσε βίντεο που τραβήχτηκαν στις 3 Δεκεμβρίου και δείχνουν δυνάμεις της

αντιπολίτευσης σε ένα χωριό και μια πόλη στην επαρχία της Χάμα.



Στις 4 Δεκεμβρίου, οι αντάρτες δημοσίευσαν βίντεο από μια στρατιωτική βάση που είχαν καταλάβει στην επαρχία, σηματοδοτώντας ότι όχι μόνο μπορούσαν να καταλάβουν μεγάλες πόλεις, αλλά και να καταλάβουν βασικές στρατιωτικές τοποθεσίες.



Την επόμενη μέρα, στις 5 Δεκεμβρίου, οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη Χάμα - την πρωτεύουσα της επαρχίας - καθώς ο στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του σηματοδοτώντας την κατάληψη μιας δεύτερης μεγάλης πόλης και μια σημαντική οπισθοδρόμηση για το καθεστώς.



Πλάνα που αναρτήθηκαν από αντάρτες στις 5 Δεκεμβρίου δείχνουν κρατούμενους να απελευθερώνονται από τη διαβόητη φυλακή της Χάμα, καθώς μέλη της οικογένειας και φίλοι αγκαλιάζονταν ο ένας τον άλλον καθώς επανασυνδέονταν.

Οι αντάρτες καταλαμβάνουν τη Χομς

Με το Χαλέπι και τη Χάμα να βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των ανταρτών, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατευθύνθηκαν προς τη Χομς, μια πόλη στη δυτική Συρία - λιγότερο από 50 χιλιόμετρα νότια της Χάμα και περίπου 150 χιλιόμετρα νότια του Χαλεπίου.



Η Χομς βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, που συνδέει τη Δαμασκό με τα βόρεια και τις μεσογειακές επαρχίες της Συρίας, Λατάκεια και Ταρτούς, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού υποστηρίζει τον Άσαντ και φιλοξενεί μια ρωσική ναυτική βάση και αεροπορική βάση.



Το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου, εμφανίστηκαν βίντεο με εκατοντάδες ανθρώπους που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη Χομς καθώς οι αντάρτες πλησίαζαν. Πλάνα δείχνουν μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα που έχουν κολλήσει στην κίνηση καθώς άνθρωποι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη και να κατευθυνθούν δυτικά.



Την επόμενη μέρα, οι αντάρτες εμφανίζονται σε πολλά χωριά σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τη Χομς. Το βρετανικό δίκτυο εντόπισε γεωγραφικά πλάνα από κομβόι κατά του Άσαντ που προχωρούσαν μέσα από τις πόλεις Ταλμπισέχ και Τερ Μαελά και χαιρετίστηκαν από πολίτες - δείχνοντας πόσο κοντά ήταν στη μεγάλη πόλη.



Ενώ η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης επικεντρώθηκε κυρίως στις προελεύσεις των ανταρτών που κατευθύνονταν νότια από το Χαλέπι και τη Χάμα, η κυριαρχία του καθεστώτος σε εδάφη στα ανατολικά και νότια της χώρας επιδεινωνόταν επίσης.



Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, οι αντάρτες είχαν καταλάβει την Ντέιρ ελ Ζορ, μια μεγάλη πόλη στις ανατολικές παρυφές της επικράτειας του καθεστώτος. Την ίδια μέρα, αρκετές θέσεις καταλήφθηκαν στην επαρχία της Νταράα ασκώντας νέα πίεση στη Δαμασκό από το νότο.



Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, στις 7 Δεκεμβρίου, οι αντάρτες δήλωσαν ότι είχαν καταλάβει τη Χομς.

Η ύστατη γραμμή άμυνας του καθεστώτος

Τελικά, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κινήθηκαν περίπου 130 χλμ νότια προς τη Δαμασκό - όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο.



Λίγη αντίσταση υπήρξε ενάντια στους επαναστάτες. Βίντεο από τις 8 Δεκεμβρίου δείχνουν Σύρους να περπατούν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο Μουχατζιρίν, ενώ άλλα βίντεο δείχνουν αφίσες του

Άσαντ να σκίζονται από ένα νοσοκομείο.



Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στους δρόμους της πόλης, ενώ άλλα βίντεο έδειχναν ανθρώπους να εγκαταλείπουν το υπουργείο Οικονομικών της Δαμασκού με τσάντες.

Η Ρωσία, ένας από τους βασικούς συμμάχους του Άσαντ, ανακοίνωσε ότι ο Σύρος πρόεδρος εγκατέλειψε τα καθήκοντά του και τη Συρία αφού έδωσε εντολή να υπάρξει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Ο Άσαντ έφτασε στη Μόσχα με την οικογένειά του, δήλωσε πηγή στο Κρεμλίνο στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Ενώ πολλοί δεν περίμεναν την κλίμακα και την ταχύτητα της επίθεσης των ανταρτών στη Συρία, και πολλά ερωτήματα παραμένουν για το πολιτικό μέλλον της χώρας, αυτή η επίθεση σηματοδοτεί το τέλος της 54χρονης κυριαρχίας των Άσαντ στη Συρία.



Πηγή: skai.gr

